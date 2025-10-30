Nejdřív si Paříž pochvaloval, teď si stěžuje. Alcaraz na konci sezony sklízí posměch

To video obletělo sociální sítě. Jiří Lehečka a jeho trenér Michal Navrátil v dobrém rozmaru hodnotí po tréninku povrch v hale pařížského Masters.
Oba uznávají, že to je zase o něco pomalejší kurt než loni a pak si oba na to konto zavtipkují, což už ale mikrofony nezachytí, nicméně dlouho se tomu smějí.
"Je to pomalejší, ale stejně si myslím, že tady můžu hrát dobře, jen tomu musím přizpůsobit hru. Servis nebude rozhodující, dají se očekávat i dlouhé výměny, aspoň uvidíme pořádný tenis," pochvaloval si Alcaraz.
Alcaraz and Lehecka after practice😄
Carlos said that the courts are slower than last year. Lehecka then made a joke (I can only guess what it was about 👀), and both burst out laughing 😂
Oba se nakonec v Paříži dlouho neohřáli. Lehečka skončil v prvním kole na raketě Valentina Vacherota, Alcaraz šokoval všechny hned po volném úvodním losu, když ve třech setech v úterý nestačil na Brita Camerona Norrieho.
Španělský favorit během zápasu kupil chyby a jeho hra postrádala rytmus. Často kvůli tomu ztrácel nervy a byl si stěžovat i ve svém trenérském boxu.
"Ten povrch? To je antuka, pomalejší než v Monte Carlu," zlobil se aktuální tenisový král žebříčku.
Na sociálních sítích tak za to sklidil posměch, že jeden den si halu pochvaluje, druhý den se čertí.
Alcaraz few days back: "It's much slower, but I like it this way. <> For me, it's a really good speed. I've always said that I prefer slower courts."
Alcaraz complaining today (or just having a bad day): "This is clay, this is worse than Monte Carlo."
Make it make sense... 🫠
Obul se do něho i tenisový expert a bývalý tenista Jim Courier. "Vůbec to nechápu, hrál v módu 'kamikadze'. Udělal 54 nevynucených chyb, to je jako kdyby v podstatě odevzdal celé dva sety," divil se Courier.
Už uklidněný Alcaraz si pak před novináři také sypal popel na hlavu. "Natrénoval jsem toho tady spoustu, a měl jsem z toho dobrý pocit, ale od druhé sady, kdy jsem se snažil hrát lépe, se děl přesný opak. Zvolil jsem asi úplně špatnou strategii," kroutil hlavu vítěz dvou letošních grandslamů.
Sám označil svůj výkon za druhý nejhorší v sezoně hned za porážkou s Davidem Goffinem v Miami, odkud se pakoval také ve druhém kole.
"Nezbývá než se vrátit k tréninku, abych byl připravený na Turnaj mistrů v Turíně a Davis Cup, to jsou teď mé priority," dodal.
Právě jeho forma na týmové soutěži zajímá české fanoušky. Výběr Tomáše Berdycha si to rozdá se Španělskem 20. listopadu.
