Nejdřív si Paříž pochvaloval, teď si stěžuje. Alcaraz na konci sezony sklízí posměch

Všude rozdával úsměvy, vtipkoval i po tréninku s Jiřím Lehečkou, pomalejší povrch v Paříži mu prý nebude dělat žádný problém. Pak tenisové jedničce Carlosi Alcarazovi zmrznul úsměv, když vypadl hned v prvním utkání posledního Masters sezony. Z jeho následných stížností se stal hit sociálních sítí.
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz | Foto: Reuters

To video obletělo sociální sítě. Jiří Lehečka a jeho trenér Michal Navrátil v dobrém rozmaru hodnotí po tréninku povrch v hale pařížského Masters.

Oba uznávají, že to je zase o něco pomalejší kurt než loni a pak si oba na to konto zavtipkují, což už ale mikrofony nezachytí, nicméně dlouho se tomu smějí.

"Je to pomalejší, ale stejně si myslím, že tady můžu hrát dobře, jen tomu musím přizpůsobit hru. Servis nebude rozhodující, dají se očekávat i dlouhé výměny, aspoň uvidíme pořádný tenis," pochvaloval si Alcaraz.

Oba se nakonec v Paříži dlouho neohřáli. Lehečka skončil v prvním kole na raketě Valentina Vacherota, Alcaraz šokoval všechny hned po volném úvodním losu, když ve třech setech v úterý nestačil na Brita Camerona Norrieho.

Španělský favorit během zápasu kupil chyby a jeho hra postrádala rytmus. Často kvůli tomu ztrácel nervy a byl si stěžovat i ve svém trenérském boxu.

"Ten povrch? To je antuka, pomalejší než v Monte Carlu," zlobil se aktuální tenisový král žebříčku.

Na sociálních sítích tak za to sklidil posměch, že jeden den si halu pochvaluje, druhý den se čertí. 

Obul se do něho i tenisový expert a bývalý tenista Jim Courier. "Vůbec to nechápu, hrál v módu 'kamikadze'. Udělal 54 nevynucených chyb, to je jako kdyby v podstatě odevzdal celé dva sety," divil se Courier.

Už uklidněný Alcaraz si pak před novináři také sypal popel na hlavu. "Natrénoval jsem toho tady spoustu, a měl jsem z toho dobrý pocit, ale od druhé sady, kdy jsem se snažil hrát lépe, se děl přesný opak. Zvolil jsem asi úplně špatnou strategii," kroutil hlavu vítěz dvou letošních grandslamů.

Sám označil svůj výkon za druhý nejhorší v sezoně hned za porážkou s Davidem Goffinem v Miami, odkud se pakoval také ve druhém kole. 

"Nezbývá než se vrátit k tréninku, abych byl připravený na Turnaj mistrů v Turíně a Davis Cup, to jsou teď mé priority," dodal.

Právě jeho forma na týmové soutěži zajímá české fanoušky. Výběr Tomáše Berdycha si to rozdá se Španělskem 20. listopadu.

Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2

Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.

 
