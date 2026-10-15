Nejdelší set, neuvěřitelné výměny. Muchová se postarala soupeřce o rekord

Česká tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wu-chanu nepostoupila. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 5:7 a 3:6 s Ruskou Dianou Šnajderovou.
Třicetiletá Muchová v úvodní sadě jako první ztratila podání, ale brejk soupeřce okamžitě oplatila a srovnala na 3:3. Šnajderová však české ženské jedničce vzala servis ještě jednou a ujala se vedení.
Ve druhé sadě už Muchová na dvaadvacetiletou Rusku nestačila. Šnajderová šla díky brejku do vedení 2:1 a zápas poté ukončila při podání české hráčky, pro kterou porážka znamená komplikaci v boji o první účast na Turnaji mistryň.
„První set byl snad nejdelší v mojí dosavadní kariéře. Předvedly jsme dlouhé a neuvěřitelné výměny,“ prohlásila Šnajderová v rozhovoru na kurtu.
„Jsem ráda, že jsem vyhrála, protože porazit Karolínu je pro mě velká věc,“ pochvalovala si třináctá hráčka rankingu WTA.
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