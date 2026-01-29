"Nehekala jsi jako obvykle." Sabalenková dostala cestou do finále bizarní trest

Nikoho už to nezarazí. Zvukový doprovod při odpálení míčku je z úst Aryny Sabalenkové něčím pro její hru typickým. V semifinále Australian Open se přesto dostala do sporu s rozhodčí kvůli svému hekání.
Zvláštní situaci měli fanoušci v Rod Laver Areně možnost zahlédnout už ve čtvrtém gemu prvního semifinále. Ukrajinka Elina Svitolinová vyslala na světovou jedničku přísný servis, který ale největší favoritka turnaje dokázala vrátit zpět.
Poté Běloruska vyslala míček přes pásku ještě dvakrát, ale při druhém pokusu se v hlase zasekla, protože netrefila úder čistě a ten vysokým kopcem dopadl na základní čáru Svitolinové.
Podivná pauza v obvyklém řevu Sabalenkové se nelíbila rozhodčí na umpiru a ta výměnu okamžitě zastavila.
„Nebylo to jako obvykle, nebyl to tvůj normální zvuk, přestala jsi a pak pokračovala, to je za mě vyrušení,“ vysvětlila sudí poté, co si kritický fiftýn ještě jednou přeposlechla ze záznamu.
Běloruska byla viditelně rozrušená a se ztrátou fiftýnu vůbec nesouhlasila. Mrzet ji to ale nemuselo. Soupeřku okamžitě brejkla a celý zápas vyhrála poměrně jednoznačně 6:2 a 6:3.
„Tohle se mi ještě nestalo, zvlášť při mém obvyklém sténání. I teď s odstupem si myslím, že to bylo špatné rozhodnutí, pořádně mě naštvala,“ popsala na pozápasové tiskové konferenci Sabalenková.
Rozhodně prý ale nelituje toho, že se tak stalo.
„Jak jsem z rozhodčí nebyla nadšená, vytočilo mě to a hrála jsem ještě agresivněji. Pro vývoj zápasu to tak nebylo vůbec špatné. Klidně ať to udělá příště znovu,“ vtipkovala před novináři dvojnásobná šampionka Australian Open.
Pořádnou dávku herní agresivity si potřebuje schovat i na finále, kde ji čeká další velká ranařka Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
