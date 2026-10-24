Nedůstojné kopačky od Svitolinové? Zdrcený Monfils promluvil, svou reakcí šokoval

Bouřlivou vlnu reakcí vyvolal krach manželství Eliny Svitolinové a Gaëla Monfilse. Kritika mířila především na hlavu ukrajinské tenistky, která podle francouzských médií oznámila svému choti rozchod po telefonu. Nyní se poprvé ozval Monfils a jeho reakce překvapila.
„Některé věci se odehrávají hluboko uvnitř a žádné množství lásky toho druhého vám nepomůže. Časem jsem si uvědomila, že musím najít cestu zpět sama k sobě a že to v našem manželství nejde.“
Tak oznamovala Svitolinová na svém instagramu rozchod s Monfilsem.
Následnou kritiku se dvaatřicetiletá Ukrajinka snažila korigovat dalším prohlášením, ale příběhu o ne zcela ohleduplném rozchodu se už ujala média.
Deník L‘Équipe citoval jeden ze zdrojů, který má k páru blízko a podle kterého Monfilse rozchod opravdu zdrtil. „Informaci o tom, že se s ním chce rozvést, mu Svitolinová oznámila po telefonu poté, co odcestovala na šnůru turnajů po Asii a Monfils byl zrovna v Dubaji s jejich dcerou Skai. Zdrtilo ho to jako tuna cihel, padl na dno a nechtěl dál hrát,“ napsal novinář Franck Ramella.
Po několika dnech se ozval sám Francouz. V mimořádně těžké chvíli překvapil svým respektem a lidskostí: své budoucí exmanželky se zastal.
"I když nikomu nedlužila žádné vysvětlení, Elina se rozhodla upřímně a otevřeně mluvit o důvodech svého rozhodnutí. Udělala to nejlepším způsobem, jaký v tu chvíli znala. Mnozí usoudili, že její vysvětlení nebylo dost dokonalé. Elina teď čelí kritice, která byla podle mě při nejlepším neúctě,“ uvedl Monfils.
Ani se nesnažil maskovat, jak ho rozvod zasáhl. Zároveň však připomněl všechno dobré, co spolu se Svitolinovou prožili, a nezapomněl ani na její podporu v náročných chvílích své tenisové kariéry.
"Elina a já už možná netvoříme pár, stále jsme však rodina. Přestože mě srdce bolí, navždy jí budu vděčný za podporu a lásku, které mi během let dávala. Když jsem byl připraven skončit s tenisem, dodala mi odvahu pokračovat," přiznal.
A připomněl společnou dceru Skai, kterou označil za jedno ze svých největších životních vítězství.
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