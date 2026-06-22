Bolest, strach a bezmoc. Potrestaná Vondroušová promluvila o nejtěžších chvílích

Česká tenistka Markéta Vondroušová po dnešním verdiktu Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) odmítla, že by někdy dopovala. Wimbledonská vítězka z roku 2023 dostala čtyřletý zákaz činnosti poté, co vloni 3. prosince neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole.
„Nikdy jsem nedopovala. Nikdy jsem neměla během kariéry pozitivní test. Podstoupila jsem nespočet antidopingových kontrol a vždy jsem šla na kurt s čistým svědomím,“ napsala Vondroušová na Instagram.
„Pouhé tři dny po incidentu, který mi nakonec změnil život, jsem byla znovu testována. Výsledek byl negativní. Stejně jako všechny testy předtím,“ připomněla.
Vondroušová neodevzdání vzorku hájila tím, že komisařka německé antidopingové agentury se nechovala podle obvyklých postupů.
Za tenistkou přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci ADAMS. Jejím prostřednictvím informují, kdy a kde budou k zastižení.
Podle tenisového antidopingového programu však mohou být hráči jednou testováni i kdykoli bez předchozího upozornění. Jde o záměr, organizace chce, aby byl program co nejvíce nepředvídatelný.
Vondroušová nepustila komisařku do bytu a argumentovala, že žena se nelegitimovala a neukázala jí pověření.
Její příchod po osmé hodině večer údajně také u bývalé světové šestky spustil akutní stresovou reakci.
Komisařka naopak ve zprávě tvrdila, že všechny náležitosti splnila. Vondroušová dostala maximální možný trest jako v případě pozitivního testu
„Nikdy by mě nenapadlo, že budu psát něco takového. Upřímně řečeno moc bych si přála, aby tím, čím jsem si prošla během posledních měsíců, nemusel projít nikdo jiný,“ svěřila se rodačka ze Sokolova.
„Každý den se probouzíte s nejistotou, strachem a pocitem, že ztrácíte kontrolu nad svým životem. Je to něco, co se těžko vyjadřuje slovy. Je to neuvěřitelně vyčerpávající a bolestivé období, které mě zasáhlo mnohem víc, než jsem si kdy dokázala představit,“ doplnila šestadvacetiletá hráčka.
Poslední měsíce označila za nejtěžší v životě. „Sedm měsíců čekání. Sedm měsíců nejistoty. Sedm měsíců bojů. Sedm měsíců každodenní naděje, že se všechno nakonec vyřeší,“ líčila.
„Místo toho se z toho staly měsíce naplněné strachem, bezmocí a vyčerpáním. Období, kdy jsem musela otevřít svůj soukromý život způsoby, které by většina lidí sdílela jen s nejbližšími. Období, kdy jsem udělala všechno, co bylo v mých silách, abych dokázala, že nemám co skrývat,“ dodala stříbrná medailistka z OH v Tokiu.
Vondroušová prohlásila, že udělala v předchozích měsících, co měla. "Spolupracovala jsem. Odpověděla jsem na každou otázku. Dodala jsem vše, co se chtělo. Vypovídala jsem před tribunálem a snažila se co nejlépe vysvětlit, co se stalo. Dala jsem do toho vše, co jsem měla. Každou špetku své energie, síly a víry,“ pokračovala aktuálně 49. hráčka žebříčku WTA, na němž byla nejvýše na šesté pozici.
„I během těchto sedmi měsíců jsem nadále plnila všechny povinnosti profesionální sportovkyně. Každý den jsem aktualizovala informace o svém pohybu, aby mě mohli kdykoli testovat. A také mě testovali,“ zdůraznila.
Po celou dobu podle svého vyjádření doufala, že pravda bude stačit a že se vše vysvětlí. „Že když budete upřímní, budete spolupracovat a uděláte vše, co můžete, že to bude stačit. Ale někdy to nestačí,“ posteskla si svěřenkyně trenéra Jana Hernycha, jež v tomto roce odehrála na okruhu jen dva zápasy.
„Profesionální sport znamená přijímat pravidla a kontroly. Vždy jsem je respektovala a chápu, proč existují. Pouze si přeji, aby nikdy neztratily svou lidskost,“ doplnila.
Distanc má Vondroušové vypršet 21. června 2030. Do té doby nesmí hrát, trénovat ani se účastnit žádných akcí pořádaných nebo schválených organizacemi ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnaji ani národními tenisovými svazy.
Proti rozhodnutí se může vítězka ankety český Sportovec roku za rok 2023 odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu CAS. Ohledně dalších kroků ale zatím Vondroušová neinformovala.
„Dnes nemohu říct, co přijde dál. Posledních sedm měsíců zanechalo stopy, které přes noc nezmizí. Vzaly mi radost, sebevědomí a pocit bezpečí, který jsem kdysi měla. A upřímně, nevím, jak dlouho potrvá, než tyto věci znovu najdu,“ uzavřela finalistka French Open z roku 2019.
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