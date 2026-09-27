Nedokážu slavit, nevím, co dělat, smála se Nosková. A vzpomínala na zážitky z dětství

Připsala si poslední míček celého Poháru Billie Jean Kingové. Linda Nosková po něm padla k zemi a užívala si, že přidala rozhodující bod při triumfu českých tenistek na finálovém turnaji v čínském Šen-čenu.
Nosková potvrdila v závěrečném klání pozici české jedničky. Vyhrála všechny tři své dvouhry, neztratila dokonce ani set.
A tak největším problém se pro ni mohlo zdát to, jak si cenný trumf bezprostředně vychutnat.
„Někdy si myslím, že nedokážu slavit, a ty vteřiny po posledním míči nevím, co dělat,“ smála se čerstvá vítězka nejprestižnější ženské tenisové soutěže týmů.
„Teď to ale nějak vyplynulo ze situace,“ líčila svůj pád na kurt, kde zůstala nevěřícně ležet na zádech.
„Vždycky si představuju, jak by to mohlo vypadat, a pak si to nějak manifestuju. Splnilo to očekávání,“ culila se šestá hráčka světa.
Letos ovládla i nejslavnější individuální tenisové klání, tedy Wimbledon. Triumf v BJK Cupu ale staví rovněž vysoko.
„Znamená to strašně moc. Nemám slov,“ rozplývala se Nosková.
„Několikrát jsem řekla, že tohle byl můj sen a je to neuvěřitelné. Moje tenisové začátky byly před televizí, kdy jsem se na tuhle soutěž dívala, takže je neskutečné to teď vyhrát,“ prozradila česká šampionka.
Ve finálovém souboji s Ukrajinou vyhrála první sadu proti Elině Svitolinové díky povedenému obratu. Ve čtvrté hře přišla o podání a prohrávala 1:3, pak ale získala pět her za sebou a ujala se vedení.
Ve druhém setu si obě hráčky držely servis až do zkrácené hry, ani jedna nenabídla té druhé brejkbol.
„Elina byla strašně těžká soupeřka, má své kvality. Ve druhém setu mi nedala žádné šance,“ ocenila Nosková soupeřku, která je v rankingu WTA hned za ní.
„Muselo to dojít do tie-breaku, před kterým jsem si řekla, že ho mám v této soutěži 2:0, takže si ho snad nepokazím. A jsem ráda, že jsem to zvládla,“ libovala si 21letá rodačka ze Vsetína.
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