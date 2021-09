Nedaří se mi dobíjet baterky, jsem vycucnutá, ale doma zabojuju, slibuje Kvitová

Z kvarteta hlavních českých hvězd, které měly zdobit tenisový turnaj v Ostravě, zbyla Petra Kvitová jediná. Ale ani ona na konci sezony zrovna nepřekypuje energií. Motivací pro ni jsou diváci a blízcí, kteří na na ni tento týden můžou přijet podívat.

Velký turnaj, téměř 500 bodů do žebříčku pro vítězku, o které se měly poprat z pozice nasazených hned čtyři české hráčky. Jenže Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková a Karolína Muchová ještě léčí bolavé tělo a postupně se odhlásily.

Kvitová je jedinou z tohoto kvarteta, která zbyla. V prvním kole se navíc utkají Tereza Martincová s Kateřinou Siniakovou, takže z dalších dvou nenasazených českých jmen zbyde ve druhé rundě utkání jen jedno.

"Já mám Ostravu ráda, těším se, z domova sem můžu dojet autem, navíc jsem tu hrála svůj první dětský turnaj. Pamatuju si, že jsem vyhrála první kolo na tři sety a pak jsem vypadla," culí se tenistka.

Kromě toho, že se bude chtít vytáhnout před rodinou, kamarády a českými fanoušky. Ráda by trochu výsledkově vylepšila letošní sezonu.

"Měla jsem lepší sezony, ale určitě i horší. Mám na kontě vyhraný titul v Dauhá, ale taky mě v průběhu roku limitovala zranění. Věřím, že ve mně ještě něco je a dokážu se tu vymáčknout," říká jednatřicetiletá tenistka.

Po US Open, kde skončila ve třetím kole, odjela nabrat sílu do Monte Carla, aby si užila čas na pláži a v monackých uličkách bez rakety. Pak přejela do Prahy potrénovat a o víkendu už byla v Ostravě.

"Musím říct, že to dobíjení baterek mi moc nejde. Přeci jen je tu už nějaký věk a bubliny, v kterých jsme celý rok byli, mě vycucly jak psychicky, tak fyzicky. I proto jsem se kapitánem Petrem Pálou domluvila, že finále Poháru Billie Jean Kingové vynechám," přiznala.

Při všech odhláškách budou pořadatelé diváckou lovit i u hráček, které to z Ostravy nemají daleko domů, i když to nejsou Češky.

V pavouku tak figuruje olympijská vítězka Belinda Bencic, která má sice švýcarský pas, ale rodinné zázemí má na Slovensku. A za humny si odskočí také loňská vítězka French Open Polka Iga Šwiateková.

"V České republice hraju ráda, odmala jsem tu objela spoustu turnajů v různých městech. Je to blízko hranic s Polskem, předpokládám, že sem dorazí i dost našich fanoušků," věří nasazená jednička v Ostravě.