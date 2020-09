"Nedal bych je ani rozkousat psovi." Nové míče budí vášně, tenisté se bojí zranění

Změna po dlouhých letech

Žádná změna není jednoduchá, když se ale sahá na tradice, bez vášní se to obvykle neobejde. Od roku 2011 se French Open vždy hrálo s míči značky Babolat a z tohoto spojení se v průběhu let stalo něco, na co si všichni zvykli a na co se nesahá.

Změna přišla letos. Pořadatelé pařížského grandslamu, kvůli koronaviru netradičně konaného na konci září, uzavřeli smlouvu s firmou Wilson a představili nové míče. Po pár dnech turnaje je jasné, že půjde o jedno z největších témat 119. ročníku.