Něco velkého se blíží, tuší Kvitová. Svět tenisu vzrušuje střet Sereny s Plíškovou

Jedenáct českých nadějí vstoupí v následujících dnech do tenisového Wimbledonu. Hlavní pozornosti se přitom dostává dvojnásobné turnajové vítězce Petře Kvitové a loňské finalistce Karolíně Plíškové.

Když už to začínalo vypadat, že se český tenis na Wimbledonu ocitne mimo hlavní proud mediálního zájmu, začaly se dít věci. Krátce před startem třetího grandslamu sezony operují specializované zahraniční weby stále častěji se jmény dvou nejzkušenějších českých tenistek.

V dosavadních průběhu sezony přitom bylo kolem KP a PK spíše ticho. Obě tenistky dlouho marně bojovaly s nepříjemnou herní krizí.

Kvitová dosáhla do minulého týdne na jediné čtvrtfinále a porážek měla na kontě výrazně víc než vítězství. Vše změnil až přechod na trávu.

Dvaatřicetiletá hráčka na britském jižním pobřeží připomněla své nejlepší časy a nadchla pěti výhrami v řadě, které znamenaly 29. titul její bohaté kariéry, první po patnácti měsících.

"Je nádherné mít titul. Znamená to, že se něco velkého blíží," naznačila dvaatřicetiletá Kvitová kompletní změnu svého rozpoložení v rozhovoru s Courtney Nguyenovou pro WTA Insider.

"Odehrát pět zápasů v řadě je skvělá příprava. Tohle je pro mě prostě neuvěřitelné. Celý rok jsem na něco takového nepomyslela. Strašně to posiluje moje sebevědomí a celkově pocity, které ze sebe mám," dodala.

Na Kvitovou v Londýně nebude chtít narazit žádná ze soupeřek. Češka v Eastbourne upoutala pozornost zejména precizním výkonem na servisu. Ve čtyřech z pěti zápasů neztratila své podání, ve čtvrtfinále i semifinále pustila soupeřky k jedinému brejkbolu.

Češka hodlá zamíchat kartami v nabité druhé čtvrtině wimbledonského pavouka, kde může ve třetím kole narazit na světovou čtyřku Paulu Badosaovou ze Španělska.

Kandidátek na místo semifinalistky je však v této části mnohem víc. Výtečně se jeví Rumunka Simona Halepová, kterou na vrchol sezony připravuje bývalý kouč Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou.

Vítězku Wimbledonu z roku 2019 ale čeká už na samotném startu nevyzpytatelná překážka, Karolína Muchová.

Aby toho nebylo málo, očekávaný comeback sedminásobné wimbledonské šampionky Williamsové se rovněž uskuteční v rámci druhé čtvrtiny pavouka.

A svět tenisu už předem tají dech vzrušením nad případným střetem Sereny s loňskou finalistkou Karolínou Plíškovou ve třetím kole.

Američanka a Češka mají vyrovnanou vzájemnou bilanci 2:2 na zápasy a dosud nikdy se nestřetly na trávě. Naposledy se utkaly v památné bitvě ve čtvrtfinále Australian Open před třemi lety. Williamsová vedla ve třetím setu 5:1 a 40:30, při mečbolu si ale zvrtla kotník. Plíšková situace dokonale využila a otočila na 5:7, po utkání navíc Serena uvedla, že její zranění nebylo vážné a ošetření nepotřebovala.

Česká tenistka minulý týden naštvala některé fanoušky americké ikony, když šance Williamsové na wimbledonský úspěch označila za nepříliš realistické.

"Rok nehrála a není už nejmladší, takže předpokládám, že její tělo potřebuje hodně času, aby se dostalo zpět do formy. Hrát zápasy na turnajích, nebo jen trénovat, to je prostě velký rozdíl. Myslím si, že to pro ni bude obtížné. Strašně obtížné. A nezáleží na tom, jak velká je to hráčka, protože to je věc, která si žádá čas," vyjádřila se Plíšková na adresu čtyřicetileté Američanky a po losu se o lákavém americko-českém souboji hned psalo v ještě emotivnějších konturách.

Server Sportskeeda už šmahem Plíškovou odepsal a v titulku lákal na potenciální "blockbuster" bitvy Williamsové v osmifinále s mladou krajankou Coco Gauffovou a v semifinále se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou z Polska.

Šesté nasazené Češce nevěří ani experti z Tennis.com. Hned dva autoři ze šesti předpovídají Plíškové roli největšího zklamání letošního Wimbledonu. Za hlavní argument přitom označují těžký los v kombinaci se špatnou formou.

Plíšková se vrátila po zranění ruky na okruh až v březnu, od té doby vyhrála jen osm z osmnácti zápasů. V generálce v Eastbourne padla hned v prvním kole po porážce s domácí Katie Boulterovou, 118. hráčkou světa.

Na Wimbledonu jí na úvod čeká krajanka Tereza Martincová. První soupeřkou Kvitové bude v úterý Italka Jasmine Paoliniová. Třetí českou nasazenou hráčkou bude Barbora Krejčíková, kterou zkusí překvapit reprezentantka Belgie Maryna Zanevská.

V pondělí vstoupí do Wimbledonu čtyři Češi: Lukáš Rosol, Jiří Veselý, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková.