Nechutné. A k smíchu. Tenisové osobnosti nechápou, proč chtěl Rosol dva miliony

Podceňovaní čeští tenisté zanechali na finálovém turnaji Davisova poháru sympatickou stopu, jejich vydařené představení ale zastínila kauza Lukáše Rosola. Zkušený reprezentant měl původně figurovat ve výběru nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila, jeho účast však zhatily přemrštěné finanční nároky.

V pětičlenném národním týmu měl být Rosol žebříčkově nejhůře postaveným Čechem. Podle tabulek Mezinárodní tenisové federace (ITF) mu tak náležela odměna 34 tisíc eur, tedy bezmála 900 tisíc korun.

Podle zjištění Hospodářských novin ovšem šestatřicetiletý tenista požadoval dva miliony, podstatně více než všichni ostatní členové týmu s výjimkou jedničky Jiřího Veselého.

Český tenisový svaz šel Rosolovi naproti a nabídl 1,2 milionu korun. 272. hráč aktuálního žebříčku ATP ale štědrou odměnu odmítl, přestože by celý turnaj vzhledem k výkonnosti s největší pravděpodobností proseděl na lavičce náhradníků.

Manýry dlouholetého reprezentanta nedokážou pochopit dvě velké osobnosti českého tenisu Vladislav Šavrda a Jiří Novák. Oba se v rozhovorech pro Aktuálně.cz nijak netajili rozčarováním.

"Myslím, že kromě něj neexistuje nikdo, kdo by si myslel totéž. Je to absolutní nesmysl. Tohle není žádné vyznamenání za zásluhy. Sedět na lavičce, strávit tím jeden ubohý týden za dva miliony, to je až nestydaté. Lidem a fanouškům se to asi neposlouchá dobře," uvedl Šavrda.

Bývalý daviscupový kapitán nic podobného nepamatuje. "Když jsem nastupoval kdysi do funkce, hned první zápas jsem musel řešit finanční požadavky, což mě trochu zklamalo. Ale rozhodně se nejednalo o takové částky, nebylo to v takovém až nechutném módu," zavzpomínal současný manažer štvanického klubu I. ČLTK Praha.

Šavrda se domnívá, že se jedná o definitivní konec Rosola v reprezentaci. "Nejspíš ano. On je v dobré fyzické kondici, nikdo netvrdí, že ještě nebude hrát dobře. Ale v nominaci už se objeví jen těžko," řekl deníku Aktuálně.cz.

"Pokud je to tak, jak se píše, tak je to úplně nešťastné a úplně absurdní, hrozné," přidal se Jiří Novák, někdejší úspěšný reprezentant a muž, který to ve světovém žebříčku ATP dotáhl až na páté místo.

"My jsme Davis Cup hráli za nula nula nic, byli jsme rádi, že hrajeme před plnými tribunami. A teď si přečtu, že si až pátý hráč bude diktovat takové podmínky. Aspoň částečně by se to dalo chápat, kdyby byl třeba jedničkou. Ale žebříčkově nejhorší hráč? Hrozné," nechápal semifinalista Australian Open z roku 2002.

Během své kariéry nic podobného nezažil. "Je to nevídané a já se tomu můžu akorát smát. Za nás to ani nebylo možné, vůbec se tam nepohybovaly takové peníze. Hrálo se skoro bez nich, ale byl to svátek, každý chtěl nastoupit," řekl Novák.

Smíchu, i když poněkud hořkému, se neubránil ani předseda tenisového svazu Ivo Kaderka.

"Je to situace navýsost komická a už teď se tomu smějí i vrabci na střeše. Chlapec to pojal tak, že si na našich mladíčcích chtěl vynutit souhlas k tomu, že dvojka týmu Tomáš Macháč bude mít nějakých 60 tisíc. A on, který by v Innsbrucku mohl nastoupit možná do tramvaje, ale určitě ne na kurt, chtěl mít 81 tisíc eur," uvedl pro Hospodářské noviny.

"Mám z toho pocit, že Lukášovi nešlo ani tak o to, že by chtěl reprezentovat, ale spíš o ty peníze," doplnil kapitán Navrátil.

Rosol se k celé věci vyjádřil v úterý prostřednictvím své právní zástupkyně Evy Ondřejové na sociálních sítích. "Pan Rosol je naprosto zděšený vyjádřením Ing. Ivo Kaderky, které má jediný cíl, a to je zdiskreditovat a dehonestovat pana Rosola," píše se v prohlášení, které zveřejnila ČTK.

Tenista odmítá tvrzení, že by si měl na mladých hráčích vynucovat nepřiměřenou peněžní odměnu. Podle prohlášení Rosol respektoval společnou dohodu a nárok ostatních hráčů, ze kterých vyplývaly dvě verze peněžní odměny. Jejich výši nezmiňuje.

Podepsal prý tři návrhy smluv svazu, včetně té poslední. "Která mu byla společně s výhružným dopisem zaslána v pozdních večerních hodinách, den před odjezdem. Přestože podepsal, bylo mu prostředníky vzkázáno, že je na přání Ing. Ivo Kaderky vyřazen z nominace. Pan Rosol považuje za velmi smutné a nedůstojné, že po tolika letech úspěšné reprezentace se musí hráč potýkat s veřejným ponižováním, výsměchem a nátlakem," stojí v prohlášení. Rosol se k věci dál vyjadřovat nehodlá.