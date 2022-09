Plíšková o rozchodu s koučem: Dělal pro mě nejvíc, ale nechtěla jsem stagnovat

Tenistka Karolína Plíšková přiznala, že za nedávným propuštěním kouče Saschi Bajina stála touha po změně a oživení kariéry.

Přestože o německém trenérovi řekla, že pro ni "dělal nejvíc věcí, co nikdo z předchozích koučů nedělal", měla pocit, že pod jeho vedením stagnovala. Změna v podobě příchodu Leoše Friedla jejímu tenisu pomohla. Dvaadvacátou hráčku světa dnes čeká boj o osmifinále grandslamového US Open se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

"To rozhodnutí bylo čistě z mé strany. Se Sašou nebyl žádný problém a musím říct, že se zachoval k celému týmu suprově i poté, co jsem mu řekla, že chci změnu. Ač tam nebylo nic, co by mi vadilo, chtěla jsem to udělat. Nemám už před sebou dalších pět let, takže nechci zbytečně stát," řekla Plíšková českým novinářům během US Open v New Yorku.

Sedmatřicetiletý Bajin byl jejím sedmým koučem a vedl Plíškovou přes dvacet měsíců. Vydržel u ní nejdéle po Jiřím Vaňkovi. S jeho pomocí se rodačka z Loun dostala na třetí místo světového žebříčku a do finále loňského Wimbledonu.

Letos ale v All England Clubu úspěch nezopakovala a vypadla ve 2. kole. Za necelé dva roky s Bajinem nevyhrála jediný turnaj WTA. "Ne, že bych Sašovi nevěřila, ale měla jsem pocit, že to trochu stagnuje. Výsledky nebyly úplně nejlepší, ale to není vina trenéra. Jen jsem cítila, že se některé věci opakují. Například prohrávání se stejnou soupeřkou jako byla (Katie) Boulterová a prostě se nic neměnilo," řekla Plíšková.

Rozhodnutí se přesto nedělalo třicetileté tenistce snadno a Bajina si pořád velmi váží. "Postupem času se tyhle změny dělají hůř. Dřív jsem nad tím tak nepřemýšlela, zatímco teď se mi do toho nechtělo. Sašu mám ráda, je to asi jeden z mých nejlepších trenérů, které jsem měla i po lidské stránce. Mám pocit, že pro mě dělal nejvíc věcí ze všech koučů. Nicméně jsem se tak rozhodla a mému tenisu to určitě pomohlo," uvedla 22. hráčka světa, která rozhodnutí konzultovala se sestrou a tenistkou Kristýnou či manželem Michalem Hrdličkou.

Pomohlo jí také, že mohla rovnou začít novou spolupráci s Friedlem, který jí krátce pomáhal i během Bajinova působení v minulém roce. "Měla jsem od něj plán a bylo to dobré. Také letos jsem s ním šla párkrát trénovat a líbilo se mi to. Jde z něj dobrá energie. Kdybych neměla v hlavě nikoho, tak by to asi bylo jiné. Tím, že tam ale byl Leoš, tak se to tím uspíšilo," popsala Plíšková.

S Friedlem zahájila na začátku srpna šňůru zámořských zápasů. Nejlépe se jí dařilo v Torontu, kde se probojovala do semifinále. "S Leošem jsme měli tři týdny přípravu, byl s námi ve Španělsku a udělali jsme tam super blok. Cítím se celkem v klidu. Věřím mu a myslím, že tenisu mega rozumí. Má pro to cit a je to hráč. Zažil mě i vloni a není to mezi námi totálně neznámé. Věřím, že by to mohlo fungovat," dodala úřadující čtvrtfinalistka US Open.