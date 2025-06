Djokovič navázal na Nadala. Nechte ho být, chrání rozjetou legendu Sabalenková

Novaka Djokoviče nikdy neodepisujte. A nechte ho být, jak dodává jeho překvapivá pařížská "osobní strážkyně". Srbský tenisový fenomén po tragickém úvodu antukové sezony zase připomíná pochybovačům, že i v osmatřiceti letech disponuje zbraněmi hodnými obdivu. Na Roland Garros ve čtyřech zápasech neztratil ani set.

Škarohlídi samozřejmě mohou správně poukázat na pohodový los, který Djokovičovi zatím v Paříži nepřihrál do cesty žádného skutečně silného soka.

Vítěz rekordních 24 grandslamových turnajů postupně odklidil Američana Mackenzieho McDonalda (98. na žebříčku), domácího Corentina Mouteta (73.), rakouského kvalifikanta Filipa Misolice (153.) a v pondělí také Brita Camerona Norrieho (81.).

Způsob, jakým se zatím prezentuje, ale po zásluze budí pozornost.

Djokovič je v laufu. A když je Djokovič rozjetý, mohou se dít věci.

V součtu s předchozím turnajem v Ženevě, kde konečně získal vysněný 100. titul kariéry, vyhrál už osm zápasů za sebou.

Mluvit o útoku na pětadvacátý grandslamový vavřín je přesto velmi předčasné, zvlášť při zběžném pohledu na turnajového pavouka.

Pokud by totiž Djokovič chtěl pozvednout slavný Pohár Mušketýrů a navázat v Paříži na své triumfy z let 2016, 2021 a 2023, velmi pravděpodobně by musel zdolat tři aktuálně nejlepší hráče světa.

Ve čtvrtfinále začne proti Alexanderu Zverevovi z Německa, v případném semifinále by ho patrně čekal první hráč světa Jannik Sinner z Itálie.

A ve finále? Tam se papírově počítá s obhájcem titulu Španělem Carlosem Alcarazem.

"Stále cítím, že umím hrát lépe, než jsem hrál v osmifinále. Snažím se ale vždy nechat na kurtu vše a zatím postupuju dál," řekl Djokovič po svém jubilejním 100. vítězství na Roland Garros.

Stal se teprve druhým hráčem historie po Rafaelu Nadalovi, který tuto metu pokořil.

"Stovka je krásné číslo, ale co si budeme povídat, stojednička je ještě o něco lepší. Na tomto dvorci mám nádherné vzpomínky. Právě tady na kurtu Philippea-Chatriera jsem získal loni olympijské zlato. Byl to můj další milník," připomněl šestý hráč aktuálního rankingu.

Zatímco před turnajem se od něj téměř nic nečekalo, nyní tlak sílí. Sám hráč si jej nepřipouští, na jeho obranu ovšem naoko a s úsměvem na rtech den předtím vyrazila Běloruska Aryna Sabalenková.

Když se jí novináři na Djokovičovy šance ptali, nadechla se k projevu, který obletěl svět tenisu.

"Vy se snažíte na Novaka naložit tolik tlaku, kolik jen můžete," usmívala se světová jednička.

"Nechte ho být. Podívejte se na něj. Je fit, je silný. Mentálně, fyzicky. Řekla bych, že je připravený hrát další dva tři roky. Vede si opravdu výborně," uvedla Sabalenková.

"Samozřejmě, že má výkyvy formy. Každý je má. Čím jste starší, tím složitější je zůstat neustále na nejvyšší úrovni. Ale vidíme, že kdykoli je zdravý, tak je tady a hraje skvěle. Tak ho nechte být. Prostě ho nechte a představte si, jaké by to bylo, kdyby zítra skončil s tenisem. Všichni bychom byli velmi smutní," uzavřela běloruská hráčka.