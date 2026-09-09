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Sport

Nečekaný třesk v českém tenise. Šéf svazu končí, o náhradě už je jasno

ČTK,Sport
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Předseda Českého tenisového svazu (ČTS) Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. O své rezignaci dnes informoval výkonný výbor svazu, který to vzal na vědomí.

Jakub Kotrba, Barbora Strýcová, tenis
Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba a nehrající kapitánka českého týmu Billie Jean King Cupu 2026 Barbora Strýcová na nominační tiskové konferenci před prvním zápasem se Švýcarskem.Foto: Lebeda Pavel – ČTK / Lebeda Pavel
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V souladu se stanovami bude ještě pokračovat do 30. listopadu, uvedl svaz v tiskové zprávě. Pak ho nahradí současný místopředseda Petr Pála, někdejší dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu.

Kotrba byl zvolen do čela svazu v červnu 2024 po té, co funkci kvůli stíhání za podvody s dotacemi opustil dlouholetý šéf českého tenisu Ivo Kaderka. Nyní končí, protože je pro něj práce předsedy příliš časově náročná.

"Její odpovědný výkon vyžaduje nasazení, které již nemohu dlouhodobě sladit se svými dalšími profesními a osobními povinnostmi. V rámci advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba mě navíc čekají nové významné projekty, na které se chci plně soustředit. Souběh obou rolí by mi neumožňoval věnovat se českému tenisu s nasazením, které funkce předsedy vyžaduje," uvedl.

Kotrba převzal svaz v mimořádně těžké situaci, protože kvůli dotační kauze z Kaderkovy éry musí svaz zaplatit za nesprávné nakládání se státními příspěvky přes 77 milionů korun.

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"Bylo mi ctí sloužit českému tenisovému hnutí. Během svého působení jsem potkal spoustu skvělých lidí, skutečných srdcařů a schopných profesionálů, kteří tenisu věnují obrovské množství času a energie. Právě díky nim je český tenis jedním z nejúspěšnějších českých sportů a možná vůbec tím nejúspěšnějším. Za jejich práci a spolupráci jim patří můj upřímný respekt a poděkování," uvedl Kotrba na jednání výkonného výboru.

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Jeho nástupce Pála mu za jeho působení v tomto mimořádně složitém období pro český tenis poděkoval.

"Jeho profese advokáta byla nenahraditelná. Ve své nové funkci budu pokračovat v naší práci, kterou jsme za uplynulé dva roky dokázali společně v tříčlenném předsednictvu. Naším cílem bude udržet český vrcholový tenis na světovém tenisovém výsluní a pokračovat v rozpracovaných projektech jako jsou Tenis do škol, vzdělávání trenérů či online streaming českých turnajů. Vedle toho si uvědomuji, že nás čekají další složitá a komplikovaná jednání se státem ohledně pokuty za hospodaření některých členů minulého vedení," řekl.

Kotrbovým cílem bylo nastavit jasná pravidla a obnovit důvěru státních orgánů v to, že se veřejné prostředky určené tenisu budou rozdělovat řádně, transparentně a podle předem stanovených pravidel.

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"Tyto základní cíle se podařilo naplnit. Nastavili jsme zcela jasný a transparentní systém, který je zároveň férový vůči členské základně našeho svazu," uvedl v prohlášení.

Uložené pokuty svaz po dohodě se státními orgány splácí postupně, aby zůstal finančně stabilní a mohl fungovat.

"Svaz má nyní vytvořeny podmínky k tomu, aby se se závazky postupně vypořádal a mohl pokračovat ve své sportovní i organizační činnosti. V letošním roce zároveň skončí hospodaření našeho svazu v zisku, což umožní splatit část uložených pokut," dodal odcházející Kotrba.

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