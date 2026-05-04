Nečas třikrát asistoval u nevídané přestřelky Colorada, Dobeš poslal Montreal dál

Český hokejový brankář Jakub Dobeš v sedmém zápase 1. kola play off NHL pomohl Montrealu k postupové výhře 2:1 nad Tampou Bay 28 zákroky a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Útočník Martin Nečas se na úvod druhého kola třemi nahrávkami podepsal pod divokou výhru Colorada 9:6 nad Minnesotou.
Dobeš byl v klíčovém sedmém zápase na ledě Tampy Bay hlavním strůjcem vítězství Canadiens. V rozhodujícím utkání celé série se blýskl úspěšností zákroků přesahující 96,5 procenta.
Montrealu k postupu stačilo pouhých devět střel na branku. Dvě z nich z hole Nicka Suzukiho a Alexe Newhooka skončily za Andrejem Vasilevským a rozhodly o těsném vítězství kanadského celku. Montreal postoupil z prvního kola poprvé od roku 2021.
Colorado v prvním zápase konferenčního semifinále nasázelo Minnesotě devět branek a do série vstoupilo důležitou výhrou. Nečas se v divokém zápase podílel na brankách číslo jedna, tři a osm.
V první třetině český útočník během dvou minut připravil góly pro Sama Malinského a Artturiho Lehkonena a pomohl domácím získat bleskový náskok 3:0. Ve třetí části po jeho asistenci Cale Makar zvýšil na 8:6 a uklidnil tak koncovku zápasu. Nečas vylepšil svou bilanci v play off na pět asistencí. Na první přesný zásah dál čeká.
1. kolo play off NHL:
Východní konference - 7. zápas:
Tampa Bay - Montreal 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Branky: 34. James - 19. Suzuki, 52. Newhook. Střely na branku: 29:9. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jednu branku z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 96,6 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Dobeš, 2. Newhook (oba Montreal), 3. James (Tampa Bay). Konečný stav série 3:4.
2. kolo:
Západní konference - 1. zápas:
Colorado - Minnesota 9:6 (3:2, 2:3, 4:1)
Branky: 44. a 58. C. Makar (na druhou Nečas), 12. Malinski (Nečas), 13. Drury, 14. Lehkonen (Nečas), 25. Blankenburg, 39. D. Toews, 46. Kadri, 58. MacKinnon - 16. M. Johansson, 17. Hartman, 27. Tarasenko, 33. Q. Hughes, 37. M. Foligno, 57. Zuccarello. Střely na branku: 43:36. Diváci: 18.148. Hvězdy zápasu: 1. Makar, 2. Toews, 3. Nečas (všichni Colorado).
