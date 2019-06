Nebyla šance, že bych prohrála. Supersebevědomá Plíšková jde na Rusku z Prahy

před 1 hodinou

Takovou Karolínu Plíškovou chtějí fanoušci vidět. Česká tenistka ve středu v Eastbourne od prvního míče demolovala přemožitelku Markéty Vondroušové Belgičanku Elise Mertensovou. Čišela z ní mocná energie a chuť do tenisu. Před Wimbledonem dobré znamení.

Plíšková měla odpracováno za hodinu. Jednadvacátá hráčka světového žebříčku pro ni nebyla vážnou překážkou, s dominantní hrou světové trojky si nevěděla rady.

Češka se výborně hýbala a překypovala herním entuziasmem, což vedlo k pohodě na servisu, úderové přesnosti a jednoznačnému vítězství. Opět se tak potvrdilo, že přístup k jednotlivým zápasům hraje v její kariéře možná tu nejzásadnější roli.

"Cítila jsem se naprosto skvěle už od rozehry. Navíc jsem věděla, že moje hra by na trávě měla fungovat. S každým zápasem se cítím lépe a lépe," pochvalovala si sedmadvacetiletá hráčka ihned po utkání na centrálním dvorci.

O chvíli později pak rozesmála diváky i moderátora. Ten se jí zeptal, jestli využila úterní volno k návštěvě místních jihoanglických pláží. "Ne, trénovala jsem. No tak, vždyť se blíží Wimbledon! Pláže přijdou na řadu až po něm," reagovala pohotově.

Na tiskové konferenci se pak nad hladkou výhrou a postupem do čtvrtfinále rozplývala dál.

"Možná je špatné to tak říct, ale cítila jsem, že dnes není žádná šance, že bych mohla prohrát. Nevím proč. Prostě jsem se cítila super sebevědomá, zvlášť potom, co jsem šla rychle do brejku. Pomyslela jsem si, že soupeřka nepředvádí hru, která by mi byla nějak nepříjemná."

Plíšková během hodiny hry nasázela 24 vítězných míčů. Po trefeném prvním podání vyhrála 81 procent výměn. Odvrátila všechny tři brejkboly soupeřky a sama proměnila čtyři z pěti šancí.

"Cítím se na kurtu dobře. Myslím si, že předvádím dobré věci. To, na co se zaměřujeme v tréninku, jsem schopná převést do zápasu, což je pozitivní," řekla tenistka, které se v Eastbourne pravidelně daří, před třemi lety zde došla až do finále a před dvěma dokonce slavila titul.

I proto nemusí její současná forma směrem k Wimbledonu, kde prošla zatím jen jednou přes druhé kolo, vůbec nic znamenat.

"Samozřejmě, že tady na kurtech v Eastbourne se cítím vždycky dobře. Jsem šťastná za to, že tady předvádím takový tenis," vysvětlila Plíšková, že myšlenky na grandslamové bitvy v Londýně zatím nemají v její hlavě prostor.

Češka přemýšlí jen o další zápase. Tím bude čtvrteční podvečerní duel s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou. Čtyřiadvacetiletou hráčkou, která od mládí žije v Praze a v minulosti dokonce uvažovala o získání českého občanství.

"Hrály jsme jen jednou, ale máme za sebou hodně společných tréninků," podotkla Plíšková. S Alexandrovovou se střetla před dvěma lety v úvodu grandslamového Roland Garros a uspěla ve třech setech.

"Vím, že umí být hodně nebezpečná. Hraje rychlé ploché míče. Ale mám za to, že pokud budu pokračovat ve své hře, bude to dobré," uzavřela sebevědomě.