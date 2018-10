Nebudu tu sedět a brečet. Cítím se dobře, stále mám šanci postoupit, věří Kvitová

před 25 minutami

Jen párkrát prořízl radostný výkřik z úst Petry Kvitovou vzduch v singapurské hale. Česká tenistka v prvním utkání Bílé skupiny s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou nevyužila šance a začala Turnaj mistryň porážkou.

Singapur - Petra Kvitová přes prohru neměla pocit, že by hrála špatně, jak naznačují čtyři ztracené servisy a výsledek 3:6 a 3:6. "Paradoxně jsem se cítila fakt dobře. Jsem vážně hrdá, že jsem tady. Nebudu v depresích. Nebudu tu sedět a brečet. Pořád mám šanci postoupit," řekla s poukazem na to, že má před sebou ve skupině ještě dva zápasy.

Před cestou do Singapuru měla Kvitová čas na regeneraci a přípravu. Říkala, jak je dobře naladěná a těší se, ale proti Svitolinové se zdála méně energická než jindy. "Fakt se cítím fyzicky i psychicky dobře. Tím, že jsem hodně dotahovala a bylo to těžké, víceméně každá chyba byla hned potrestaná, jsem se na to asi víc soustředila. Těch momentů, kdy bych si mohla zařvat, moc nebylo," připustila.

Kvitová dotahovala ztrátu hned od první hry utkání. Ve druhém gamu sice prorazila podání Ukrajinky na 1:1, ale víckrát brejk nezískala. "Pořád jsem věřila, že na každý její servis mám šanci to zlomit, ale nepovedlo se. Dobře servírovala. Prostě nekazila a všechno bylo na mně. Na šance jsem nezahrála perfektně, jak bych normálně mohla," uvedla.

Po tréninku říkala, že dvorec není tak pomalý, jak čekala. Při utkání už ale měla dojem, že tomu tak je. "Bylo fakt těžké si připsat nějaké winnery. Jasně, že jsem udělala i zbytečné chyby, ale to je taky součást mojí hry. Zkoušela jsem víc volejů a přišlo mi, že mi šly. Možná jsem mohla chodit na síť častěji," uvažovala Kvitová.

Se Svitolinovou prohrála poprvé po sedmi výhrách. Ukrajinka přitom nepřišla s novou taktikou. "Nebyla v ničem výjimečná, ale velmi, velmi solidní od základní čáry. Vrátila mi skoro všechny servisy, z toho jsem byla trochu překvapená," přiznala.

Na Turnaj mistryň se Kvitová vrátila po třech letech a jako v roce 2015 prohrála úvodní zápas ve dvou setech. Tehdy nestačila na Němku Angelique Kerberovou. "Taky jsem si na to vzpomněla. Ale myslím, že tehdy jsem první zápas s Anqie hrála hůř. Pak to ale dopadlo docela dobře," připomněla tehdejší postup do finále.

I vzpomínka na rok 2015 jí dodává naději, že první prohra v konečném výsledku nic neznamená. "Možná proto jsem tak v pohodě, že jsem to zažila a šance je. Mám to i na tričku," ukázala, že se bude řídit nápisem "Nikdy se nevzdávej."