Návrat Sereny nechápu, diví se McEnroe. Internetem koluje tajný plán hvězdných sester

Už žádné spekulace. Serena Williamsová na sociálních sítích potvrdila, že se během travnaté části sezony vrátí na tenisový okruh WTA. Zpráva vyvolala rozporuplné reakce a internetem koluje i smělý plán hvězdných amerických sester.
Bylo 2. září 2022. Natřískané tribuny stadionu Arthura Ashe hlasitě hnaly domácí tenisové ikony Serenu a Venus Williamsovy.
Fanoušci lačnili vidět naživo ještě jednu jejich grandslamovou radost ve společném deblovém zápase.
Proti stály dvě ženy z České republiky. Zkušená veteránka Lucie Hradecká, která moc dobře věděla, jaké to je hrát proti takovým legendám amerického tenisu.
A mladičká Linda Nosková, vycházející český talent, která odmalička v tenise adoruje jedinou ženu, a ta se měla ten večer postavit na druhou stranu sítě - Serena Williamsová.
Češky si ale s hvězdnými Američankami vůbec nebraly servítky a po dramatickém tie-breaku prvního setu je přetlačily i v tom druhém.
To byl konec sesterské deblové kariéry. Druhý den prohrála mladší Serena ve 3. kole i singlovou bitvu s Ajlou Tomljanovicovou a tenisový svět se začal smiřovat s tím, že to bylo naposledy, co třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionku na kurtech viděl.
Až do pondělka. To čtyřiačtyřicetiletá šampionka oficiálně oznámila návrat vtipným videem na sociálních sítích a s komentářem: „Dobré zprávy se šíří rychle.“
Zatímco pod ním jí spousta jejích velkých rivalek, jako Maria Šarapovová či Caroline Wozniacká, nadšeně gratulovala, u některých expertů se její comeback nepotkal s pochopením.
„Jsem napůl v šoku, že se po dvou dětech a po tom všem, čeho dosáhla, rozhodla opět vrátit. Vím, že už po narození prvního dítěte chtěla vyhrát grandslam a nepodařilo se jí to. Moc to chtěla, a tak to asi chce napravit. Ale musím přiznat, že tomu nerozumím,“ nechal se slyšet slavný Američan John McEnroe, expert Eurosportu.
Mladší ze sester Williamsových ale vzala přípravu velmi poctivě. Už na podzim minulého roku nastoupila znovu do antidopingového programu, aby se její případný návrat stal legitimním, a také hodně zhubla.
Dokonce se stala tváří značky, která produkuje léky na hubnutí. „Některá má zdravotní data jsou teď v lepší kondici, než když jsem profesionálně hrála,“ chlubila se v jednom z loňských rozhovorů.
Zatím je potvrzená jen její účast na turnaji v Queen‘s Clubu po boku Kanaďanky Victorie Mbokové, ale britská média tvrdí, že chce Američanka i na podnik v Berlíně a na Wimbledon, kde už by mohla startovat po boku sestry Venus.
Tenisová média už pracují i s další informací. Sesterské duo prý nemá v plánu jen tak nějaký comeback. Chtějí se prý něčím ještě výrazněji zapsat do historie sportu.
„Všichni si lámou hlavu nad tím, co Serenu motivuje. Podle některých hlasů je to společný start s Venus na domácích olympijských hrách v Los Angeles, aby se staly nejstaršími účastnicemi této disciplíny v historii. Musely by ale dostat zvláštní pozvánku, nebo by jedna z nich musela být v top 10 žebříčku,“ píše španělský tenisový server Punto de Break.
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že jeho země získala souhlas Spojených států k úderu na jižní předměstí Bejrútu, baštu militantního hnutí Hizballáh, v případě útoku této proíránské skupiny na izraelské území. S odkazem na prohlášení Kacovy kanceláře o tom napsala agentura AFP.
Téměř osm metrů vysoká socha Velkého křesťanského bojovníka v bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku je obestavěná lešením. Restaurátor Michal Polák na její obnově pracuje dva měsíce. Práci na monumentální pískovcové soše připodobňuje k listování učebnicí dějin umění. Za jedno z největších překvapení označil objev písmene M před nápisem MILES CHRISTIANVS (Křesťanský bojovník) u paty sochy.
Nejméně 17 mrtvých a dalších více než 100 raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Z Kyjeva hlásí úřady šest mrtvých a 64 raněných, včetně tří dětí. Několik dalších lidí zůstalo uvězněno pod sutinami budov. Ruské ministerstvo obrany podle agentury Interfax masivní útok potvrdilo.
V Budapešti se 23. června uskuteční schůzka premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4). Na tiskové konferenci po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem to v úterý řekl nový maďarský premiér Péter Magyar.
Ve specializovaném armádním Centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku je v izolaci český voják, který se vrátil z mise v Kongu, kde se šíří virus ebola. Příznaky nemá.