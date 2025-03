Kvitová ví, jak to zvládnout, hlásí Cijstersová. Nový fond prý posouvá tenis jinam

Třetí turnaj, třetí porážka v řadě. Petra Kvitová i nadále čeká na první výhru po návratu z mateřské pauzy. V Miami tentokrát hrála proti grandslamové šampionce, Američance Sofii Keninové. Podle legendy Belgičanky Kim Clijstersové ale česká tenistka moc dobře ví, co dělá.

Jestli v historii tenisu někdo ví, jaké to je vracet se na okruh, když máte doma malou ratolest a s tréninkem začínáte prakticky od nuly, je to právě jednačtyřicetiletá Belgičanka.

Její dceři Jady byly dva roky, když jako nenasazená hráčka prolétla pavoukem US Open a získala senzační titul. Pak přidala další dvě grandslamové trofeje.

Poté porodila další dvě děti a znovu se vrátila na okruh v roce 2020. To ovšem její snažení výrazně přibrzdila pandemie koronaviru.

Vzhledem k získaným zkušenostem je tak možná nejpovolanější osobou, která se může vyjádřit k trendu častých návratů tenistek po mateřské, mezi které se zařadila i Petra Kvitová.

"Jsem připravená zase vidět nějakou maminku, jak drží nad hlavou grandslamovou trofej," uvedla Clijstersová v tenisovém podcastu The Sit-Down.

Česká tenistka vyrazila na turnaje, aby praxí získala zpátky někdejší formu. Předem počítala s tím, že velké výsledky zatím neuhraje.

"Jsem hrdá, že to zkouší a že vůbec vidím v hlavní soutěži turnajů tolik žen s dětmi. Kolik z nich objíždí tour a jejich rodiny je obklopují v hráčské restauraci. O tom to celé je," uvedla Clijstersová.

Belgické legendě vůbec nepřichází na mysl, že by se kvůli "pošpinění" vlastního jména a kariéry neměly bývalé šampionky vracet. I přesto, že zprvu budou sbírat negativní výsledky.

"Kvitová, ale i Viktoria Azarenková nebo Naomi Ósakaová - to jsou všechno holky, které vědí, jaké to je vyhrát grandslam. Jsou to skvělé tenistky," prohlásila Clijstersová.

Podle ní je jejich příklad důležitý i proto, že se jiné mladší hráčky nebudou bát přerušit kariéru, aby měly rodinu.

"Je to problém. Tenistkám tikají biologické hodiny, ale zároveň mají pocit, že musí nejprve odehrát 20 let kariéry, když už se dostaly na tuto úroveň. Je těžké se toho vzdát," ví Clijstersová.

I proto WTA přišla s novým pravidlem a rozhodla se všem hráčkám na okruhu, které otěhotní, vyplácet roční mzdu jako podporu tenistek na mateřské.

"Tenhle mateřský fond posunul tenis na jinou úroveň. Během pauzy můžete přijít o sponzory a mnoho hráček nemá dost naspořeno na to, aby si založily rodinu a pak se vrátily," chválí vítězka čtyř grandslamů nový projekt WTA.