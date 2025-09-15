Návrat jako z thrilleru. Plíškovou vyvezla divoká houpačka k první výhře po roce

Vítězka 17 turnajů na okruhu WTA a dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková hrála poprvé od konce loňského srpna, kdy si v úvodu utkání 2. kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník.
Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci. Na elitní okruh WTA Tour by se třiatřicetiletá rodačka z Loun chtěla vrátit na asijské šňůře.
Plíšková, jež dostala od pořadatelů divokou kartu, v prvním setu soupeřku ze třetí stovky světového žebříčku jasně přehrála.
Jenže ve druhém za stavu 4:5 nevyužila šest brejkbolů a bylo vyrovnáno.
V rozhodující sadě Češka rychle vedla 3:0, avšak Andrianjafitrimová, 279. hráčka světového žebříčku, otočila na 5:4 a servírovala na vítězství.
Zápas jako na houpačce ovšem nedopodávala, naopak Plíšková předvedla další otočku a po více než dvou a půl hodinách ukončila tenisový thriller, když proměnila druhý mečbol.
Ve 2. kole se utká s Ruskou Polinou Jacenkovou.
Další česká tenistka Kateřina Siniaková navázala na turnaji WTA v Soulu na úspěšnou kvalifikaci a v 1. kole hlavní soutěže porazila domácí Pak So-hjon 6:2, 6:2.
Siniaková přehrála soupeřku z konce třetí stovky světového žebříčku za 74 minut. Korejce, která v hlavní soutěži startovala na divokou kartu, nabídla tři brejkboly, všechny ale odvrátila a sama jí v každém setu dvakrát sebrala podání.
Přes první kolo dvouhry přešla na okruhu WTA Tour poprvé od červencového turnaje v Praze. Její další soupeřkou bude Australanka Darja Kasatkinová, která měla na úvod coby čtvrtá nasazená volný los.
Další česká kvalifikantka naopak neuspěla. Linda Fruhvirtová prohrála s Australankou Mayou Jointovou 4:6, 6:7 a do druhého kola neprošla.
Devatenáctiletá Jointová oplatila o rok starší Fruhvirtové porážku z dubnového challengeru v mexickém Puerto Vallarta.
Australanka, která je ve světovém žebříčku o 93 míst nad českou tenistkou, ukončila zápas po více než dvou hodinách proměněným druhým mečbolem.
Fruhvirtová přešla 1. kolo na elitním okruhu naposledy v dubnu.
V úterý do turnaje vstoupí Barbora Krejčíková, kterou čeká ruská kvalifikantka Taťjana Prozorovová. Společně se Siniakovou pak v Soulu obnoví i spolupráci ve čtyřhře.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.