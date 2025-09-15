Tenis

Návrat jako z thrilleru. Plíškovou vyvezla divoká houpačka k první výhře po roce

před 30 minutami
Tenistka Karolína Plíšková se po více než roční pauze zaviněné zraněním kotníku vrátila na kurty vydřenou výhrou. Francouzku Tessah Andrianjafitrimovou porazila na turnaji kategorie WTA125 v portugalském Caldas da Rainha 6:1, 4:6, 7:5.
Karolína Plíšková
Karolína Plíšková | Foto: Reuters

Vítězka 17 turnajů na okruhu WTA a dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková hrála poprvé od konce loňského srpna, kdy si v úvodu utkání 2. kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník.

Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci. Na elitní okruh WTA Tour by se třiatřicetiletá rodačka z Loun chtěla vrátit na asijské šňůře.

Plíšková, jež dostala od pořadatelů divokou kartu, v prvním setu soupeřku ze třetí stovky světového žebříčku jasně přehrála.

Jenže ve druhém za stavu 4:5 nevyužila šest brejkbolů a bylo vyrovnáno.

V rozhodující sadě Češka rychle vedla 3:0, avšak Andrianjafitrimová, 279. hráčka světového žebříčku, otočila na 5:4 a servírovala na vítězství.

Zápas jako na houpačce ovšem nedopodávala, naopak Plíšková předvedla další otočku a po více než dvou a půl hodinách ukončila tenisový thriller, když proměnila druhý mečbol.

Ve 2. kole se utká s Ruskou Polinou Jacenkovou.

Další česká tenistka Kateřina Siniaková navázala na turnaji WTA v Soulu na úspěšnou kvalifikaci a v 1. kole hlavní soutěže porazila domácí Pak So-hjon 6:2, 6:2. 

Siniaková přehrála soupeřku z konce třetí stovky světového žebříčku za 74 minut. Korejce, která v hlavní soutěži startovala na divokou kartu, nabídla tři brejkboly, všechny ale odvrátila a sama jí v každém setu dvakrát sebrala podání.

Přes první kolo dvouhry přešla na okruhu WTA Tour poprvé od červencového turnaje v Praze. Její další soupeřkou bude Australanka Darja Kasatkinová, která měla na úvod coby čtvrtá nasazená volný los.

Další česká kvalifikantka naopak neuspěla. Linda Fruhvirtová prohrála s Australankou Mayou Jointovou 4:6, 6:7 a do druhého kola neprošla.

Devatenáctiletá Jointová oplatila o rok starší Fruhvirtové porážku z dubnového challengeru v mexickém Puerto Vallarta.

Australanka, která je ve světovém žebříčku o 93 míst nad českou tenistkou, ukončila zápas po více než dvou hodinách proměněným druhým mečbolem.

Fruhvirtová přešla 1. kolo na elitním okruhu naposledy v dubnu.

V úterý do turnaje vstoupí Barbora Krejčíková, kterou čeká ruská kvalifikantka Taťjana Prozorovová. Společně se Siniakovou pak v Soulu obnoví i spolupráci ve čtyřhře.

Další zprávy