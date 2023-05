Naštvaná ruská hvězda v Paříži umlčovala fanoušky, tenisté nechápali neposedný míček

Poslední díl seriálu Boj o moc si v noci z neděle na pondělí pustilo 2,9 milionu lidí, oznámila televize HBO. Číslo zahrnuje diváky klasického vysílání i videotéky Max a ještě několikanásobně naroste díky opětovným přehráním. Podle agentury AP byl ale o závěr čtvrté řady už teď větší zájem než o předešlou epizodu z 30. dubna, kterou si naladilo 2,75 milionu lidí.

Po započtení všech, kdo si je pouštějí dodatečně, většinu nových dílů Boje o moc zhlédlo okolo 8,7 milionu lidí.

Seriál o intrikách v rodině mediálního magnáta získal 13 cen Emmy a podle deníku Wall Street Journal měl mimořádní mediální pokrytí, co do popularity však nakonec nebyl srovnatelný s jinými hity HBO. Březnovou poslední epizodu postapokalyptické série The Last of Us si pustilo 8,2 milionu lidí. Závěrečný díl fantasy Hra o trůny v roce 2019 pak v době premiéry sledovalo 19,8 milionu lidí, po započtení dodatečných přehrání se jeho sledovanost vyšplhala až na 46 milionů diváků.