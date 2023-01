Nastřelil Djokoviče v tréninku, pak dostal nakládačku. Menšík věří, že má našlápnuto

Na kurtu se pral se soupeřem téměř čtyři hodiny, nakonec ve vyrovnaném finále loňské juniorky Australian Open padl. Přesto tahle zkušenost Jakubu Menšíkovi změnila život a po roce je z něj jeden z největších příslibů českého tenisu. V rozhovoru pro Aktuálně.cz se rozpovídal o tréninkovém parťákovi Novaku Djokovičovi i o nedávné pozvánce do Davis Cupu.

Jak se vám coby finalistovi juniorky na loňském Australian Open změnil život?

Je to pro mě jeden z nejvýznamnějších momentů kariéry. Byla to chvíle, kdy jsem si uvědomil, že tenis opravdu můžu hrát na nejvyšší úrovni. Získal jsem sebevědomí. Po tomhle úspěchu se toho nahrnulo hodně, zájem sponzorů, novinářů, najednou mám méně času. Ale zase o to víc si vážím, když ho mám a můžu ho strávit s nejbližšími.

A taky se vám po něm ozval váš vzor Srb Novak Djokovič a pozval vás na trénink, co vám v tu chvíli proběhlo hlavou?

Byl to šok. Novak je jedním z nejlepších hráčů historie. Možnost zahrát si s ním zatrénovat na kurtu i mimo něj, to je zkušenost k nezaplacení. Jsme pořád v kontaktu, píšeme si. Myslím, že to je na dobré cestě, abychom se zase potkali, už se moc těším.

Povedl se vám proti němu nějaký povedený winner?

Trénovali jsme spolu několikrát, ale plný zápas jsme zatím absolvovali jen jeden. Prohrál jsem ho 2:6 a 1:6, dostal jsem nakládačku. Bylo tam ale spoustu momentů, kdy jsem mu nějaké to eso nebo winner dal, i když jich bylo málo. Ale sám pak říkal, že zrovna zahrál svůj nadstandard. Byla tam jedna srandovní výměna, při které jsem ho omylem trefil, a společně jsme se tomu smáli.

Čím je pro vás inspirací?

Inspiraci chytám nejen na kurtu, ale i mimo něj. Jak dbá na maličkosti. Má své rutiny, cvičení, která dělá pravidelně. Normálně by mě nenapadlo, že by právě tohle mohlo rozhodovat, ale když to pak vidíte zblízka, poznáte, že právě tyhle detaily pak dělají ten rozdíl.

Závěr roku se vám povedl, vyšvihl jste se v žebříčku, jakou zkušenost jste si z téhle vítězné šňůry vzal?

Vítězná šňůra byla odměna za odvedenou práci, kterou máme za sebou s celým týmem. A potvrzení, že jdu správným směrem. Hlavně mě to žebříčkově pomohlo na lepší turnaje, které bych teď rád hrál.

V Thajsku jste nebyl daleko od skalpu bývalé světové desítky Lucase Pouilleho, v čem mají tihle zkušenější borci oproti vám navrch?

Byl to první zápas sezony, nehodnotím ho vůbec zle. Naopak, i když jsem ho prohrál, podal jsem velmi slušný výkon. Soupeřovy zkušenosti byly hodně vidět, počkal si na šanci. Naopak já měl příležitosti, které jsem nedohrál, ve třetím setu jsem vedl dokonce 4:2 a stejně to nedopadlo. Tihle chlapi jsou přeci jen kvalitnější než ti na futurech, přesto si myslím, že mám slušně našlápnuto.

Vaše výkony vám vynesly i pozvánku do Davis Cupu, co to pro vás znamená? Snil jste o něčem podobném?

Hrát na takhle historicky významném turnaji a reprezentovat svou zemi, to je asi nejvíc. Když jsem se dozvěděl o nominaci, tak jsem byl i trochu překvapený, ale nadšený. Odmalička, když jsem se díval na Berdycha se Štěpánka, jak tam spolu hrajou, tak to byl jeden z mých snů. A to nejen si Davis Cup zahrát, ale třeba ho i vyhrát. Těším se na svou premiéru.

Radek Štěpánek kdysi říkal, že mu přijde, že mladí čeští tenisté jsou v současnosti často brzy uspokojení, a proto jim nevyjde přechod mezi dospělé. Že si brzy začnou užívat prvních vydělaných peněz a už nedávají tenisu těch 150 procent, co je potřeba. Jak to máte v hlavě, přijde vám někdy líto, že tenisu dáváte tolik času a nestíháte v soukromém životě to, co třeba vaši vrstevníci?

Líto mi to není. Tenis mě baví, naplňuje a mám své sny, které chci, aby se mi splnily. Ale i tak tam si tam dokážu najít chvilku, abych vyrazil někam s kamarády, nebo se podíval na film. Trávím i čas s rodiči a blízkou rodinou, přeci jen i to je potřeba a pomáhá mi to se mezi tréninkem a zápasy odreagovat.

Nehrozí tedy, že byste se brzy namlsal úspěchů?

Přechod od juniorů do dospělých je nejnáročnější, poslední stupínek, který musíte udělat a kde spousta hráčů odpadne. Ale to nejen Čechů, ale i zahraničních hráčů. Přichází větší turnaje, peníze sponzoři, namlsání může přijít. Ale u mě je to jinak. O finance se mi starají rodiče, mě tahle starost odpadá a já se můžu věnovat jen tenisu.