Nastanou tenisová jatka, zlobí se Češi. Revoluční novinka jim má vzít práci

Méně peněz, méně bodů a méně herních příležitostí. Deblovým specialistům mají na okruhu ATP nastat kruté časy už od roku 2028. Vedení okruhu přišlo s revoluční novinkou, od které si slibuje zatraktivnění soutěže. Nejen pro české hráče čtyřhry by to tak mělo fatální důsledky.
Londýn (od našeho zpravodaje) - Ta zpráva v pátek ráno obletěla tenisový Wimbledon. O čem se už pár dnů šuškalo v zahraničních médiích, se potvrdilo.
Mužská tenisová asociace chce do budoucna výrazně omezit turnaje ve čtyřhře i jejich finanční ohodnocení. Na podnicích Masters by to znamenalo start pouze 16 dvojic, na menších podnicích by si zahrálo pouze osm týmů.
„Když k tomu vezmete, že každý turnaj ještě uděluje třeba dvě divoké karty, najednou se tu bavíme o tom, že se podle rankingu kvalifikuje jen šest párů, a to ještě mají upřednostňovat singlové hráče,“ kroutí hlavou Adam Pavlásek.
Ten spolu s jeho parťákem Patrikem Riklem postoupil do osmifinále travnatého grandslamu a neskrýval rozladění z novinky, která se ráno začala šířit tenisovým prostředím.
„Člověk by musel být top 30 na světě v deblu, aby měl nějakou šanci to hrát. To znamená, že budete mít čtyři šance za rok na grandslamech uhrát nějaký výsledek, abyste se takhle vysoko dostali. Jinak adieu a hledejte si práci,“ vysvětluje Pavlásek.
Podniků velké čtyřky se změny týkat nebudou, protože ty zastřešuje organizace ITF. O to přísnější ale mají být kritéria pro turnaje z kategorie Challenger, které byly pro deblisty toužící posbírat body a dostat se do špičky zásadní.
„Mají být vyhrazené hlavně pro singlisty. Deblový specialista tak nebude mít absolutně žádnou šanci Challengery hrát. Pokud se nedostane na turnaj ATP 250, bude muset jít hrát turnaje kategorie Futures,“ líčí Pavlásek.
Cílem šéfů ATP je omezit deblové specialisty, snížit náklady a alokovat uspořené peníze mezi hráče dvouhry.
„Jedním z hlavních argumentů ATP je, že se jim nelíbí, když si 60. nebo 70. singlista vydělá méně peněz než nejlepší deblista světa. Jenže ten nejlepší deblista musí vyhrát dva grandslamy, Turnaj mistrů a dalších osm turnajů za rok, což není žádná legrace,“ čílí se český deblista.
Sám jako malý kluk snil o tom, že vyhraje grandslam ve dvouhře, ale časem zjistil, že jeho tenis nedosahuje takové úrovně a našel se ve čtyřhře.
„Ukažte mi, který singlista bude chtít hrát čtyřhru každý týden. Už takhle si stěžují na plný kalendář. Turnaje pak nebudou mít co divákům nabídnout. Nechápu, proč jim tak vadíme, a kdo na ATP tlačí,“ dodává Pavlásek.
Navíc jim to profesionální okruh rovnou oznámil jako hotovou věc. „Nikdo z nás nic netušil, prostě poslali email s tím, že to chtějí na US Open prezentovat jako hotovou věc s platností od roku 2028,“ doplnil jeho parťák Rikl.
Pokud by změny prošly, dopad by prý byl přímo katastrofální. Už příští rok by nastal obrovský tlak mezi deblisty. Tenisté by hazardovali se zdravím, hráli každý týden klidně i zranění, protože v případě výpadku by už bodové manko nikdy nedohnali.
„Byla by to jatka, vražda čtyřhry v přímém přenosu. Jedinou šancí je postavit se tomu čelem a nenechat si to líbit,“ hlásí Pavlásek.
Hráči se prý musí sjednotit a vystupovat společně, případně se bránit i právní cestou.
„Jedinou šancí je postavit se tomu čelem a nenechat si to líbit. Jiné sporty mají hráčské asociace, které mají silný hlas, u nás tomu tak není. Jsem ale nesmírně rád, jak moc za čtyřhru bojují i zkušení hráči, kteří už pomalu končí kariéru, jako Marcel Granollers, Horacio Zeballos, Simone Bolelli nebo Robin Haase,“ dodal Pavlásek.
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