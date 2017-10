Našla už recept na Plíškovou? S takovými soupeřkami hraju ráda, hlásí nebojácná Muguruzaová

před 1 hodinou

Singapur dnes uvidí souboj vítězek prvních zápasů Bílé skupiny Turnaje mistryň mezi Karolínou Plíškovou a Garbiňe Muguruzaovou. Španělka má s Češkou negativní bilanci 2:6, ale novinářům přiznala, že z bitvy o postup do semifinále rozhodně strach nemá.

Singapur - Až do letošního srpna pro ni byla Karolína Plíšková téměř noční můrou. Během dvou let se potkaly šestkrát a ve všech případech se radovala česká tenistka. Teprve v semifinále turnaje v Cincinnati našla Španělka Garbiňe Muguruzaová na rodačku z Loun recept a o dva měsíce později na Turnaji mistryň může jít do vzájemné bitvy s větším sebevědomím.

"V Cincinnati jsem proti ní hrála opravdu dobře. Musím se z toho výkonu poučit, stejným způsobem bojovat a uvidíme, jestli to bude stačit," řekla před dnešním utkáním v Singapuru čtyřiadvacetiletá Španělka.

I když poslední vzájemný duel vyhrála Muguruzaová, Plíšková vede jejich statistiku suverénně 6:2. "Ano, vzájemná bilance je na její straně, ale já hraju ráda proti takhle silným soupeřkám. Když je to opravdu těžká bitva, musíte ze sebe vytáhnout to nejlepší a na to se chystám i tentokrát," těší se na další zápas tenistka z Barcelony.

Na Turnaji mistryň se v základní skupině střetly také loni a napínavý třísetový boj vyhrála česká reprezentantka. "Garbiňe je moje krevní skupina. Hraje se mi s ní líp, i když je tam víc chyb, protože je to odvážnější tenis z obou stran. Není tam tolik pomalých výměn a tolik se nenadřu," uvedla tehdy Plíšková.

Španělka má ale pro strach uděláno. Letos prožila úžasnou sezonu, splnila si životní sny, když vyhrála Wimbledon a na čtyři týdny byla světovou jedničkou. Nebát se, to má navíc zakódováno hluboko ve svém DNA.

"Na kurtu se ve mně probouzí silná osobnost, kterou ze mě vychovali rodiče. Vždycky mi říkali, že musím být statečná, jestli chci něco dokázat, a nebát se, to je v ženském tenisu opravdu důležité," říká Muguruzaová.

Navíc se v ní skrývá jihoamerický temperament. Narodila se totiž ve Venezuele, odkud pochází maminka a kam se její španělský otec kdysi přestěhoval za prací. Vyrůstala tam šest let, než se zase i se dvěma staršími bratry přesunula do Barcelony, kde žije dodnes.

Ještě před pár lety platila za tenistku, která jeden turnaj neuvěřitelně zazářila a na následujícím totálně vyhořela. S dvěma vyhranými grandslamy v zádech je ale všechno jinak.

"Hrála jsem už hodně důležitých zápasů a tím se ze mě stala zkušenější a sebevědomější tenistka. Když se ohlédnu tři nebo čtyři roky zpátky, cítím se mnohem dospěleji," přiznala Muguruzaová.

Na Turnaji mistryň se tak představuje podruhé za sebou. "Něco to znamená, ale jinak nevím, jestli je to výhoda. Znám povrch, znám kurt, ale jinak? Loni tu byla Cibulková poprvé a nakonec vyhrála," upozorňuje současná světová dvojka.

Po závěrečném podniku v Singapuru by se mohla vrátit na trůn světové královny, na nyní první Simonu Halepovou ztrácí pouhých čtyřicet bodů.

"Nebudu lhát, že to pro mě není důležité. Ale musím především hrát dobře, je tu spousta holek, které mají šanci se tam dostat. Jsem ráda, že už jsem si tím prošla a nemusím být tak nervózní, jestli jedničkou budu, či ne. Určitě však budu bojovat."

Nyní se soustředí na duel proti Plíškové. Vítězka si totiž už může zajistit postup z Bílé skupiny. Pokud by vyhrála česká tenistka a zároveň Williamsová porazila Ostapenkovou, měla by Plíšková dokonce jisté první místo ve skupině.

"Jestli jsem se o Turnaji mistryň v minulosti něco naučila, tak vím, že rozhoduje každý set i gem, dám do toho všechno," dodává Španělka. Jejich duel začne zhruba po 15. hodině a můžete ho sledovat na stanicích O2 Tenis či DigiSport, případně v textové reportáži Aktuálně.cz.