Náraz do zdi a sešrotované sebevědomí. Zastaví Krejčíková pád v New Yorku?

Na začátku sezóny pokračovala v krasojízdě, patřila mezi nejvážnější adeptky na souboj o světový trůn uvolněný překvapivým koncem Ashleigh Bartyové, v žebříčku už byla na druhém místě. Barboru Krejčíkovou ale zastavilo zranění lokte. Tříměsíční pauza pak výrazně potrhala pracně budované sebevědomí. Krize trvá, česká tenistka se ji bude snažit zastavit na US Open.

Když se po dlouhých týdnech bez tenisu a léčení poraněného lokte, které neprobíhalo hladce a podle plánu, konečně vrátila a na Roland Garros prohrála v prvním kole s domácí kvalifikantkou, ztěžka mluvila o tom, jak "narazila do zdi".

Fyzicky nemohla stačit. "Doslova jsem zkolabovala," přiznala.

Před návratem na turnaj, kde rok předtím šokovala tenisový svět a zvedla nad hlavu grandslamovou singlovou trofej, absolvovala minimum potřebné přípravy.

O měsíc později na Wimbledonu už se jí na tvář vracel typický úsměv. Ve druhém kole vyřadila nebezpečnou Viktorii Golubicovou a pochvalovala si, jak se do její hry vrací jistota a potřebné sebevědomí. Jak si zase víc dovolí, jak znovu začíná oplývat odvahou, úderovou variabilitou a jistotou.

Poměrně spokojená pak byla i po porážce s Aljou Tomljanovicovou ve třetí rundě.

"Jednu loňskou čtvrtfinalistku jsem porazila, proti té druhé jsem byla blízko. Takže to vážně hodnotím velice pozitivně. Můj tenis se zlepšuje zápas od zápasu. To, že přijde nějaká prohra, se prostě stane," říkala šestadvacetiletá tenistka českým novinářům v All England Clubu.

Byla ráda, že je zpět. "Pořád jsem vyhlížela návrat a pořád se odkládal. Bylo to pro mě hrozně těžké. Teď vidím konečně věci pozitivně, jsem ráda, že můžu zase hrát," dodala s tím, že věří v další rychlé zlepšování svých výkonů.

K tomu ale v dalších dvou měsících nedošlo. Krejčíková se v singlu ne a ne dostat do tempa, v žebříčku už opustila elitní dvacítku pořadí.

Od Wimbledonu má dokonce na kontě víc porážek než vítězství.

V Praze nezvládla obhajobu titulu a vypadla ve druhém kole s 200. hráčkou světa Japonkou Hibinovou a na betonech se trápí i po přesunu do Severní Ameriky.

V Torontu i Cincinnati skončila shodně v prvním kole, jednu výhru uhrála jen tento týden v Clevelandu, coby nasazená jednička ale vypadla už ve druhém kole. Zničila ji domácí Bernarda Peraová. Krejčíková si proti hráčce, která se během léta transformovala ve stroj na vítězství, nevypracovala ani jeden brejkbol. Znovu ji srážely velké chyby.

Chuť si spravuje alespoň v deblu, kde po boku tradiční partnerky Kateřiny Siniakové došla v Ohiu už do semifinále. Fedcupové šampionky budou mít v New Yorku o motivaci postaráno, na US Open budou usilovat o kompletizaci své grandslamové sbírky.

V singlu se Krejčíková ve Flushing Meadows pokusí přerušit svou nepříjemně táhlou krizi.

Obhajovat bude loňské čtvrtfinále, které bylo obrovským úspěchem, dotvářejícím obraz nové hvězdy, schopné konkurovat absolutní špičce na všech površích. Pokud ale Češka tučný bodový nášup neobhájí, čeká ji další pád.

V prvním kole Krejčíková vyzve kvalifikantku, až 201. hráčku žebříčku Fernandu Contrerasovou - Gomezovou z Mexika, nic papírově složitého nepotká česká tenistka ani posléze, ve třetím kole by však mohla narazit na loňskou finalistku Leylah Fernandezovou z Kanady.