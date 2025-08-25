Tenis

Naprosté šílenství. Rus rozběsnil New York, "vzpouru" zažehla nevídaná příčina

před 37 minutami
Někdejší první hráč světa a šampion US Open Daniil Medveděv se propadá do stále hlubší krize. Rus potřetí za sebou nepřešel přes první kolo grandslamu, stejně jako na Wimbledonu mu po bitvě vystavil stopku Francouz Benjamin Bonzi. V New Yorku se během zápasu odehrály jen těžko uvěřitelné scény.
Daniil Medveděv - Benjamin Bonzi (US Open 2025)
Šampion z roku 2021 dal vzpomenout na svůj někdejší vážný spor s newyorským publikem.

V roce 2019 během jízdy do finále, ve kterém v pěti setech podlehl Rafaelu Nadalovi, Američany provokoval prakticky v každém zápase. Hlásil, že právě jejich nenávist je jeho hlavním motorem.

Podobné scénky, ale ještě v mnohem šílenějším měřítku, zažil stadion Louise Armstronga první den letošního US Open.

Medveděv se ocitl blízko vyřazení už v závěru třetího setu. Za stavu 3:6, 5:7, 4:5 čelil mečbolu, dokonce na servisu Francouze.

Bonzi netrefil první podání, a než stihl odehrát druhé, vyrušil ho jeden z fotografů, který z neznámého důvodu vstal ze své pozice a začal z kurtu odcházet.

Sudí Greg Allensworth k překvapení všech neváhal a Bonzimu přidělil nové první podání. To Medveděva rozlítilo k nepříčetnosti.

Okamžitě přiběhl k umpiru a spustil: "Jsi chlap? Jsi chlap? Proč se třeseš? Co je s tebou?"

Allensworth oponoval, že se netřese, na stadionu už ale v tu chvíli propukl nevídaný chaos, který podporovalo publikum hromovým pískotem a bučením.

Medveděv se otočil na kameru: "Lidi, on chce odejít. Nechce tu být, je placený od zápasu, ne od hodiny."

Bučení fanoušků nakonec trvalo přes pět minut, Medveděv mezitím publikum dál provokoval různými gesty. 

Když se konečně začalo hrát, Bonzi vyrobil dvojchybu, game ztratil a prohrál i celý třetí set. Ruský hráč se v poslední chvíli dostal do zápasu a ve čtvrtém dějství přejel Francouze kanárem.

V pátém ale znovu zhasl, prohrál jej 4:6 a na lavičce rozmlátil raketu.

"Snažil jsem se zůstat v klidu, ale nebylo to snadné. Něco takového jsem nikdy nezažil," řekl Bonzi. "Dneska jsem získal pár nových fanoušků a pár těch, co mi nefandí. Byla to opravdu divočina," dodal.

Medveděv na tiskové konferenci odmítl, že by ho naštval fotograf, který podle posledních zpráv za svou chybu zaplatí ztrátou akreditace.

"Naštvalo mě to rozhodnutí. Nikdy se nedává první servis, když třeba zazní nějaký zvuk z hlediště. Ale co, pomohlo mi to dostat se zpátky do zápasu. Byl to zábavný moment," usmíval se devětadvacetiletý Rus.

