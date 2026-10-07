„Najdu si tě.“ Muchovou zaskočilo odhalení, chování Naomi nechápali ani její fans

Dozvuky jednoho z nejkvalitnějších a nejdramatičtějších zápasů sezony nadále zaměstnávají tenisový svět. Karolína Muchová přetlačila v Pekingu čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou a zvýraznila impozantní statistiku, o které sama ani nevěděla. To hvězdná Japonka specifickým chováním na kurtu popudila i některé vlastní fanoušky.
Nevídanou letošní bilanci navýšila na 33:0. Pokud totiž vyhrála první set, zatím ani jediný z 33 zápasů neprohrála. V roce 2026 vyhrála všech osm tie-breaků a dokonalá je tím pádem i ve vypjatých tie-breacích třetích setů: 3:0.
Když Muchové tato čísla, která sám označil za „šílená“, odhalil moderátor během rozhovoru pro asociaci WTA, reagovala třicetiletá Češka překvapeně.
„Opravdu? O tom jsem neměla ani tušení,“ podivovala se. Moderátor už chtěl přejít k další otázce, světová osmička ho ale ještě přerušila.
„Teď na to budu myslet. Takže když vyhraju první set a potom prohraju zápas, najdu si tě,“ smála se a na „nešťastníka“ výhružně ukázala prstem. „Ne ne, promiň, nechtěl jsem to zakřiknout,“ omlouval se.
Muchová přiznala, že v závěru měla i štěstí. K jednomu z mečbolů se v tie-breaku dostala díky ukázkovému zásahu pásky.
„Měla jsem víc štěstí, ano. Byla to horská dráha, nejen na kurtu, ale i v mé hlavě. Ani jsem nevěřila, že zvládnu ten zápas dokončit. Jsem opravdu ráda, že jsem to zvládla,“ uvedla čerstvá vítězka Poháru Billie Jean Kingové.
V závěru rozhodoval její bekhend, který byl v minulých letech vedle náchylnosti ke zraněním považovaný za jednu z mála slabin české hráčky.
Za stavu 5:4 promarnila tři z pěti mečbolů právě nevynucenými chybami z bekhendu. Jeden další v tie-breaku také tak. Nebylo tedy divu, že se Ósakaová neustále pokoušela atakovat právě tuhle stranu. Za stavu 7:7 ovšem Muchová právě díky bekhendu zvládla klíčovou výměnu a zazářila parádním winnerem po lajně.
„Myslím, že dnes jsem byla na bekhendu jistá,“ řekla Češka po utkání. „Mám pocit, že všechny hráčky hrají na můj bekhend. Ale právě tenhle úder mi dnes vyhrál zápas,“ dodala.
I díky citelnému zlepšení na bekhendu teď Češka zažívá životní sezonu. Ovládla turnaje v Dauhá a Bad Homburgu, hrála finále Wimbledonu a sahá po účasti na Turnaji mistryň.
Letos velmi konzistentní Ósakaovou, aktuálně 17. hráčku světa, porazila v roce 2026 už potřetí v řadě a vzájemnou rivalitu přetočila na svou stranu. Nyní vede 5:3 na zápasy a japonská superstar z ní má stále větší respekt.
Zejména ve třetím setu úderům Češky nevídaně často tleskala, což mnoha fanouškům přišlo zvláštní.
„Vím, že Naomi často dává kredit soupeřkám a k Muchové se v minulosti velmi často vyjadřovala s velkým obdivem. Tentokrát mi to ale přišlo až přehnané a divné. Vždyť tleskala každou chvíli, dokonce i po tom, co Češka trefila eso,“ napsala jedna z fanynek na sociální síti X.
Další fanoušci souhlasili, podle nich se japonská superstar měla zejména ve vypjaté koncovce více soustředit na vlastní výkon. Ten byl v průběhu celého utkání nesmírně kvalitní, ostatně Ósakaová v součtu vyhrála o devět výměn víc než Češka.
Muchová však v závěru vypadala sebevědoměji, odhodlaněji a soustředěněji. Dostala se k devíti mečbolům, zatímco Japonka k žádnému.
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