Nahradit Berdycha a spol.? Je to výzva, musím nejdřív zesílit, ví pracant Forejtek

Seděl za stolem na další tiskové konferenci, ze všech stran na něj šlehala chvála a superlativy, ale on nehnul brvou. Nejlepší tenisový junior světa Jonáš Forejtek v posledních týdnech a měsících vyhrál, co mohl, sám ale dobře ví, že to mu snadnější přechod do světa dospělého tenisu nezajistí.

Vyhraný juniorský debl na Wimbledonu, singl na US Open, v Davis Cupu jste při premiéře zařídil týmovou výhru za nerozhodného výsledku 2:2. Kde se to ve vás v 18 letech vzalo?

Všechno si to tak nějak sedlo, měl jsem dobře natrénováno. Začalo to výborně už na Wimbledonu, kde jsme vyhráli čtyřhru a pokračovalo přes US Open až do Bosny, kde jsem se na kurtu cítil fakt výborně. Asi proto jsem se za stavu 2:2 tak nebál a vlítl do toho.

Trénink je prý vaše doména, stíhá vám trenér Jan Mertl vůbec?

Snažím se trénovat hodně, asi někdy i čtyři hodiny spolu na kurtu strávíme. Někdy je možná trenér Honza Mertl i trochu sedřený, ale myslím, že to zvládá.

Světovou juniorskou jedničkou byl v minulosti i jiný český tenista Jiří Veselý. Bavili jste se na Davis Cupu o tom, jaký ten přechod mezi dospěláky je a na co si dát pozor?

Moc jsem se o tom s ním nebavil. Byl tam především proto, aby hrál, takže jsem spíš pozoroval, jak trénuje, co všechno dělá, ale o nějakém receptu, jak se tam dostat, jsme se nebavili.

Vy už něco málo zkušeností s dospělým tenisem máte, tušíte, na čem nejvíce musíte zapracovat?

Budu se muset soustředit hlavně na to, abych zesílil. Musím hodně dělat na kondici, protože jestli jsem něco zatím vypozoroval ze zápasů proti dospělým, je to právě tohle. Na challengerech jsou hráči silnější a vytrvalejší. A na těch větších turnajích to bude určitě ještě markantnější.

Zprvu budete muset objíždět hlavně ty menší turnaje, kde si toho moc nevyděláte. Už víte, jak zvládnout přechod finančně?

Musím říct, že hodně pomáhá tenisový svaz. Hlavně v posledním roce mi hodně pomohl, za to musím poděkovat. Stejně tak štvanickému klubu. Tohle zázemí je strašně důležité. Svaz kupříkladu pořádá pro nás mladé výjezdy na grandslamy nebo na další turnaje ven. Doufám, že to v podobném duchu bude pokračovat, protože bez toho to asi ani nejde.

Trenér chválí vaši klidnou hlavu, šéf svazu Ivo Kaderka zase technickou vyspělost a potenciál nahradit brzy generaci kolem Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka. Jak tyhle superlativy vnímáte?

Dobré je, že je nás víc nadějných juniorů. Není to jen o mně. Navzájem si pomáháme, ženeme se dopředu. Když někdo něco vyhrajeme, tak ostatní ho chtějí dohnat. Takže když slyším podobná slova, beru to spíš jako další výzvu.

Co vás teď do konce roku ještě čeká?

Příští týden budu tak na 90 procent hrát turnaj ITF v Říčanech. Ještě se musíme domluvit s trenérem, protože mám trochu bolavý břišní sval, který mě trápil už na Davis Cupu, zdraví je přeci pořád důležitější. Pak už to chci víc a víc směřovat na dospělé turnaje. Pojedu jen na juniorské Masters v Číně, to bude můj poslední turnaj mezi juniory.