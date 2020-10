Nadopovaný Nadal? Šířili jsme pomluvy, byl moc dobrý, odhalil tenista po letech

Kolem Rafaela Nadala se kdysi pevně omotávalo klubko nepodložených a podivných obvinění z dopingu. Jeden z jeho soupeřů nyní po letech přiznal, že se pomluvy rozšiřovaly záměrně. Španěl provokoval tím, jak skvěle hrál.

Možná si na tu dobu vzpomínáte. První fámy o Nadalově dopingu se objevily už v roce 2010 a pravidelně se ve veřejném tenisovém prostoru vznášely dlouhé roky.

Nejvíce zesílily v roce 2013, kdy k nim přibylo zdánlivě konkrétní vodítko. Nadalovo jméno se začalo především v bulvárních médiích objevovat v rámci kauzy doktora Eufemiana Fuentese.

Muže, který dostal rok vězení za svou klíčovou roli ve španělském cyklistickém dopingovém skandálu.

Fuentes během vyšetřování potvrdil, že spolupracoval i s atlety a tenisty. Ačkoli neexistovala žádná spojitost mezi ním a Nadalem, pověst antukového krále výrazně utrpěla. Část veřejnosti ho začala podvědomě brát za nadopovaného svalovce.

"Je nefér, že nebyla zveřejněna žádná jména těch, kteří podváděli, ať už jsou to Španělé, nebo ne. To je velká chyba. Měli by být veřejně zostuzeni," deklaroval tehdy Nadal, že s dopingem nemá nic společného.

Spojitost se ukázala být pouhou fabulací až s odstupem a nový pohled na podhoubí celého příběhu nyní poskytl Francouz Gilles Simon.

Bývalý šestý hráč světového žebříčku a Nadalův dlouholetý sok vydal knihu a v ní prozradil, jak pomluvy do jisté míry souvisely s příchodem velké rivality mezi Nadalem a do té doby dominujícím Rogerem Federerem.

"Pro některé lidi bylo těžké přijmout, že by Rafa mohl být lepší než Roger. Dokonce jsme šířili dopingové pomluvy na jeho účet," napsal Simon, přičemž je nejasné, zda ono "my" pokrývá tenisovou komunitu obecně, nebo zda se Simon sám aktivně zapojil do dopingových obvinění.

Podle pětatřicetiletého Francouze nicméně šlo o prostou snahu Nadala zdiskreditovat.

"On nezapadá mezi dopující, navíc nikdo nikdy nezpochybnil fyzickou kondici Federera. Ten těžko mohl Nadalovi něco závidět. To, jakým způsobem sehrál pětisetové zápasy v Austrálii v roce 2017, bylo mimořádné, ale nikdo na to nepoukázal," napsal Simon.

Nadal a Federer se ostatně v průběhu let stali dobrými přáteli, momentálně po Rafově triumfu v Paříži společně vévodí historickým tabulkám s dvaceti grandslamovými tituly.