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Sport

Nadějné nástupy zadupal zbytečnými chybami. Menšík padl, sen o grandslamu skončil

ČTK,Sport

Dvacetiletý tenista Jakub Menšík do premiérového finále grandslamu nepostoupil, na Roland Garros podlehl světové trojce Alexanderu Zverevovi z Německa 5:7, 2:6, 6:3 a 3:6. Semifinálový zápas na pařížské antuce prohrál po více než třech hodinách.

Jakub Menšík v semifinále French Open 2026
Jakub Menšík v semifinále French Open 2026Foto: REUTERS
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Jakub Menšík v semifinále French Open 2026
Alexander Zverev v semifinále French Open 2026
Jakub Menšík v semifinále French Open 2026
Alexander Zverev v semifinále French Open 2026
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Šestadvacátý nasazený Menšík prohrál s nasazenou dvojkou Zverevem i podruhé. Neoplatil mu dubnovou porážku z osmifinále turnaje v Madridu. I tak český tenista odjede z Francie s grandslamovým maximem.

Prostějovský rodák nevyužil šanci stát se prvním českým finalistou Roland Garros od Petra Kordy v roce 1992. Naposledy se z Čechů dostal do finále grandslamu Tomáš Berdych ve Wimbledonu 2010.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):

Muži:

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Dvouhra - semifinále: Zverev (2-Něm.) - Menšík (26-ČR) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

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