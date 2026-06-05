Nadějné nástupy zadupal zbytečnými chybami. Menšík padl, sen o grandslamu skončil

Dvacetiletý tenista Jakub Menšík do premiérového finále grandslamu nepostoupil, na Roland Garros podlehl světové trojce Alexanderu Zverevovi z Německa 5:7, 2:6, 6:3 a 3:6. Semifinálový zápas na pařížské antuce prohrál po více než třech hodinách.
Šestadvacátý nasazený Menšík prohrál s nasazenou dvojkou Zverevem i podruhé. Neoplatil mu dubnovou porážku z osmifinále turnaje v Madridu. I tak český tenista odjede z Francie s grandslamovým maximem.
Prostějovský rodák nevyužil šanci stát se prvním českým finalistou Roland Garros od Petra Kordy v roce 1992. Naposledy se z Čechů dostal do finále grandslamu Tomáš Berdych ve Wimbledonu 2010.
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Muži:
Dvouhra - semifinále: Zverev (2-Něm.) - Menšík (26-ČR) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.
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