Naděje bývalé světové jedničky na start na French Open zhatila v kvalifikaci Španělka

Tenistka Karolína Plíšková se neprobojovala do hlavní soutěže grandslamového Roland Garros. Bývalá světová jednička prohrála dnes ve 2. kole kvalifikace se Španělkou Marinou Bassolsovou 3:6, 2:6. Uspěl naopak Dalibor Svrčina, který porazil Argentince Federica Agustína Gómeze 7:6, 6:2, a od postupu ho dělí jediná výhra.
Jakub Menšík vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v osmifinále. V generálce na grandslamové Roland Garros dnes prohrál s 57. hráčem světa Ignaciem Busem z Peru jasně 0:6, 3:6. Utkání ztratil za 62 minut.
Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oleksandra Olijnykovová duel za stavu 3:1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička Bouzková se v dalším kole utká s Američankou Ann Liovou.
Dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková, která vinou vleklých zdravotních potíží vypadla ve světovém žebříčku z první stovky, nenavázala na výkony z přechozích antukových turnajů WTA 1000. V Římě se probojovala do osmifinále, v Madridu byla ve čtvrtfinále. Se 177. hráčkou světa Bassolsovou ale prohrála za 69 minut.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková tím pádem nevylepší letošní výsledek z Australian Open, kde se probojovala do 3. kola. Proti Bassolsové přišla pětkrát o servis, udělala také sedm dvojchyb.
Lounská rodačka nevyužila v prvním setu dvakrát výhodu brejku. Od stavu 3:2 prohrála naopak čtyři gamy po sobě.
Ve druhé sadě přišla Plíšková hned o první servis, pak ve čtvrtém a šestém gamu nevyužila celkem šest brejkbolů. Po další ztrátě podání české hráčky si soupeřka vypracovala mečbol a hned ho proměnila.
Třiadvacetiletý Svrčina zdolal Gómeze po hodině a půl a přiblížil se k premiérové účasti v hlavní soutěži Roland Garros. Udělal jen 16 nevynucených chyb, soupeř jich zaznamenal 45. Ve finále kvalifikace narazí osmý nasazený Svrčina na domácího Francouze a 382. hráče světa Thomase Faurela.
Soupeřku Bouzkové zradila zraněná noha
Dvacetiletý Menšík, kterému patří ve světovém žebříčku 28. místo, nenavázal na úvodní vítězství nad Němcem Janem-Lennardem Struffem. V utkání s Busem doplatil na 20 nevynucených chyb, zaznamenal pouze sedm vítězných míčů.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse prohrál první set za 22 minut. Uhrál v něm jen šest fiftýnů a dostal počtvrté na okruhu ATP "kanára".
Druhá sada byla vyrovnanější. Menšík ale ve třetím gamu nevyužil čtyři brejkboly a k dalším šancím se už nedostal. Za stavu 2:3 přišel český tenista znovu o servis a Buse poté dopodával utkání k vítězství.
Sedmadvacetiletá Bouzková strávila dnes na kurtu jen 19 minut. Ve čtvrtém gamu sebrala soupeřce a 66. hráčce světa Olijnykovové servis, načež Ukrajinka, která nastoupila s obvázaným pravým stehnem, duel skrečovala.
"Nikdy není hezké vidět soupeřku, když musí vzdát kvůli zdravotním potížím. Přeji jí, aby byla brzy fit, a věřím, že si spolu ještě hodněkrát zahrajeme," řekla v rozhovoru na kurtu Bouzková. "Mě teď asi čeká trénink. Musím udělat vše, abych byla připravená na další zápas," doplnila.
S třicátou hráčkou světa Liovou, která v osmifinále vyřadila nasazenou dvojku Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, se Bouzková utká počtvrté. Zatím s ní ani jednou neprohrála.
Kvalifikace na tenisové Roland Garros v Paříži:
Muži - 2. kolo: Svrčina (8-ČR) - Gómez (Arg.) 7:6 (7:3), 6:1.
Ženy - 2. kolo: Bassolsová (Šp.) - Plíšková (20-ČR) 6:3, 6:2.
Tenisový turnaj mužů v Hamburku (antuka, dotace 2,219.670 eur):
Dvouhra - 2. kolo: Buse (Peru) - Menšík (ČR) 6:0, 6:3.
Tenisový turnaj žen ve Štrasburku (antuka, dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Bouzková (8-ČR) - Olijnykovová (Ukr.) 3:1 skreč.
Američan s podezřením na ebolu přiletí do Prahy. Kritiku vyvolalo, že nemíří do USA
Americký lékař s podezřením na nákazu smrtícím virem eboly ve středu večer přiletí z Ugandy do Prahy. Ve Fakultní nemocnice Bulovka stráví tři týdny v izolaci. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nepředstavuje muž pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Převoz Američana do Česka místo do Spojených států ale vyvolává kritiku.
Naprosto nepřijatelné. Itálie se pustila do izraelského ministra, urážel aktivisty z flotily
Italská vláda podle agentury ANSA uvedla, že si předvolá velvyslance Izraele kvůli chování izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira, který podle ní v přístavu Ašdod ponižoval zadržené aktivisty z humanitární flotily.
USA evropským členům NATO sníží vojenskou podporu pro případ napadení
Spojené státy podle agentury Reuters zmenší objem vojenských sil, které by daly k dispozici na pomoc evropským členům NATO v případě velké krize, jakou by byl například útok na některý z těchto států. Svůj záměr chce Washington spojencům oznámit v pátek, uvedla agentura s odvoláním na tři zdroje obeznámené s americkými plány.
„Hluboce věřící“ vrah z Pohádky. Roubal se chybou soudce málem dostal na svobodu
Český sériový vrah Ivan Roubal měl oficiálně na svědomí pět lidských životů. Mrtvých se v jeho okolí ale vyskytlo více. Nyní uplynulo sedmadvacet let od doby, kdy se soudům podařilo mu první zločiny prokázat.
Berlínská nemocnice přijala Američana, který se nakazil v Kongu ebolou
Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci, informoval dnes zpravodajský web rbb. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo šest desítek policistů.