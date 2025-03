Nadávky, agresivní útoky a vydírání. I já poznala trenéra manipulátora, líčí Češka

Mají pocit, že je nikdo nechápe, že se přece nic neděje. Kauza Jeleny Rybakinové a jejího trenéra Stefana Vukova ale otevřela debatu, ze které vyplývá, že případy manipulace a psychického nátlaku na hráčky nejsou na tenisovém okruhu WTA ničím ojedinělým.

To téma vykopla Barbara Schettová. Bývalá rakouská tenistka a aktuální televizní expertka a komentátorka vynesla v rozhovoru pro magazín Kicker nad případem reprezentantky Kazachstánu nejsilnější soud.

Podle ní má Rybakinová "vymytý mozek" Vukovem, který s ní manipuluje, ponižuje ji a nutí ji si myslet, že bez něj nemůže ve světě tenisu existovat. Proto hráčka svého trenéra, který je momentálně v trestu WTA a nemůže se účastnit turnajů, hájí.

"Ale není to nic neobvyklého. Do světa tenisu stále přicházejí noví a noví lidé, kteří se přilepí na hráčky a chtějí je využít, ovládnout," dodala Schettová a hned přidala několik příkladů ze své kariéry.

"Všichni si vzpomínáme na Patty Schnyderovou. Kvůli partnerovi trenérovi se léta nestýkala s rodiči. Všichni jsme se divili, jak je to možné, vždyť to je tak inteligentní žena," připomenula Schettová.

Naráží na příběh bývalé švýcarské tenistky a rovněž někdejší sedmé hráčky rankingu. Ta se provdala za Rainera Hoffmanna, bývalého soukromého detektiva, který se ale brzy stal jejím trenérem. Byl pověstný svými emočními výlevy na tribuně a někdy až agresivním chováním.

Vztah nakonec skončil poté, co Hoffmanna stíhal soud za finanční podvody a manželku, tou dobou už tenistku ve výslužbě, začal tahat s sebou ke dnu.

Schettová připomněla i známou zpověď Australanky s chorvatskými kořeny Jeleny Dokičové, již během kariéry fyzicky i psychicky týral její otec, který ji vedl i na kurtu. Na tréninku ji prý byl schopný i zkopat špičatou botou.

"Jsem zvědavá, co se stane například s otcem Kanaďanky Leylah Fernandezové, protože to, jak se chová ke své dceři, je šílené. Neskutečné, že se něco takového děje a je to obecně přijímáno," rýpla si Schettová.

Kanadská finalistka US Open 2021 si na svého otce nikdy nestěžovala, přestože i on má pověst hodně temperamentního rodiče v trenérské roli.

Na jeho chování loni na podzim upozornila čínská tenisová hvězda Čeng Čchin-wen. Jorge Fernandez, bývalý fotbalista, totiž prý ve vzájemném zápase dceru až příliš divoce koučoval a projevoval se bez respektu k soupeřce.

Nemusíme ale chodit daleko. Deník Aktuálně.cz se zeptal Andrey Sestini Hlaváčkové na její zkušenosti s tenisovými manipulátory.

"Bohužel se na okruhu vyskytují. A nejen v tenise, asi napříč všemi sporty. I já měla negativní zkušenost s trenérem mé deblové parťačky Maďarky Tímey Babosové, s Thomasem Drouetem, který se choval podobně jako Vukov," uvedla současná expertka Canal+ Sport.

Bývalý francouzský tenista dělal v minulosti tréninkového parťáka například Australanovi Bernardu Tomicovi, než mu otec tenisty při rvačce hlavou rozbil nos.

"Tehdy jsme si ještě mohli ťukat na čelo, proč se tak stalo, ale já s ním pak měla negativní zkušenost a poznala jsem ho," vzpomíná Sestini Hlaváčková.

Ani ona se nediví, že tenistky takovým mužům podlehnou. "Když se to blbě sejde a hráčka je na okruhu až moc sama, stane se na trenérovi závislá a on na ni pak má takový vliv," vysvětlila.

Podle vyšetřovacího spisu měl Vukov Rybakinovou slovně napadat, prohlašovat urážky typu "že bez něj by v Rusku jen sbírala brambory". Takové chování se snaží vedení okruhu exemplárně potrestat.

"WTA se proti tomu hodně staví, nabízí hráčkám pomocnou ruku, mohou sáhnout po psycholožce, které jsou k dispozici dvě nebo tři. Svěřit se můžou i pracovníkům WTA, kteří pak případ prozkoumají. Nejsou na to samy, ale musí tam být ten první krok, že se o tom s někým pobaví. To bývá kámen úrazu, protože holky mají pocit, že dělají něco špatně ony a ne ten manipulátor," dodala Sestini Hlaváčková.