Nadávka v živém vstupu, zuřivost v očích. Raritní reakce hvězdy zaskočila svět sportu

Černá série je u konce, tenisová superstar Iga Šwiateková až v srpnu vybojovala první titul aktuální sezony. V kanadském Torontu dala jednoznačnou odpověď na otázku, zda je schopná zastavit alarmující výkonnostní propad a znovu se měřit s bobtnající světovou špičkou. Po působivé jízdě se překvapivě dlouze zastavila u svých kritiků a sama přiznala, že s ní lomcuje nebývalý vztek.
Působivé, velkolepé, dominantní. Na adresu Šwiatekové se po dlouhé době snáší slova obdivu.
Polka v Torontu zčistajasna připomněla svou tenisovou genialitu, během šesti vítězných zápasů ztratila jen dvě sady a výčet dvanácti setů, které ovládla, hovoří sám za sebe: 6:0, 6:3, 6:2, 6:1, 6:1, 6:2, 6:2, 6:1, 6:3, 6:3, 6:2, 6:3.
V průběhu turnaje zaznamenala i unikátní statistiku, odvrátila totiž 34 z 35 brejkbolů, kterým čelila.
„Tenhle titul pro mě znamená hrozně moc, protože poslední měsíce byly těžké,“ přiznala po finále, v němž smetla světovou dvojku Jelenu Rybakinovou.
Trápení bývalé královny trvalo dlouho, v žebříčku už se varšavská rodačka propadla na osmé místo. Loni ovládla Wimbledon a získala šestý grandslamový titul kariéry, potom ještě slavila v Cincinnati a Soulu. Od té doby ale byla jen svým stínem.
Ze sebevědomého stroje na vítězství se v posledním období proměnila v křehký, zranitelný, nejistý uzlíček nervů.
Čelila ostré, mnohdy až nevhodně osobní kritice, zejména v Polsku. A doléhaly na ní i různé více či méně divoké spekulace týkající se ze všech stran propírané spolupráce s renomovanou psycholožkou Darjou Abramowiczovou, která je v týmu Šwiatekové na plný úvazek už od roku 2019.
„Je nepřijatelné, že je psycholožka nad trenérem, chce mít vše pod kontrolou, řídí úplně vše a má k tomu svolení,“ vyjádřil se například Artur Szostaczko, někdejší první kouč Polky. Pozastavil se také nad tím, že jsou Šwiateková s Abramowiczovou takřka pořád spolu, včetně dovolených.
Polská hvězda dala nyní v Torontu i přes vítěznou euforii průchod také negativním emocím.
„Jsem ráda, že jsem se dokázala soustředit na svůj růst a zlepšovat se navzdory všem komentářům, které o mně spousta lidí denně na internetu píše. Není snadné se s tím vším vyrovnat,“ uvedla.
„Chci tento titul věnovat všem, kteří čelí nespravedlivému odsuzování, nenávisti a negativitě. Ať už je to ve sportu, nebo jiné oblasti života,“ dodala.
To ale nebylo vše. Ukřivděně působila i na tiskové konferenci nebo během živého rozhovoru pro kanadský Sportsnet těsně po finále.
„Je to skvělý pocit, zvlášť když se na vás tolik lidí dívá skrz prsty a nenávidí vás,“ řekla Polka. „Upřímně nemyslím zahraniční fanoušky, ale spíš ty doma. A vlastně ani ne fanoušky, ale experty,“ pokračovala a při slově „experti“ udělala rukama gesto uvozovek.
„Jsem ráda, že mi na tom rok od roku záleží čím dál míň a že jsem jim dokázala, že to co říkají, často nedává smysl,“ dodala Šwiateková, přičemž v živém vstupu nečekaně použila vulgární slovo „shit“.
Mluvila roztřeseným hlasem, v očích se jí zračil vztek.
„Dokonce jsem teď naštvaná. To je snad poprvé v životě, kdy po vítězstvím cítím něco takového,“ uvědomila si hráčka, která na žebříčku okamžitě vyskočila na páté místo.
Na břehu jezera Ontario pod vedením nového španělského trenéra Francisca Roiga, který kdysi pomáhal i Rafaelu Nadalovi, dala Šwiateková zapomenout na jakoukoli krizi.
V návratu na piedestal jí přitom očividně pomohla i nově probuzená zuřivost v srdci.
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