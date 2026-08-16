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Sport

Nadávka v živém vstupu, zuřivost v očích. Raritní reakce hvězdy zaskočila svět sportu

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Černá série je u konce, tenisová superstar Iga Šwiateková až v srpnu vybojovala první titul aktuální sezony. V kanadském Torontu dala jednoznačnou odpověď na otázku, zda je schopná zastavit alarmující výkonnostní propad a znovu se měřit s bobtnající světovou špičkou. Po působivé jízdě se překvapivě dlouze zastavila u svých kritiků a sama přiznala, že s ní lomcuje nebývalý vztek.

Tennis: National Bank Open
Iga Šwiateková, Toronto 2026, National Bank OpenFoto: REUTERS – John E. Sokolowski
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Působivé, velkolepé, dominantní. Na adresu Šwiatekové se po dlouhé době snáší slova obdivu.

Polka v Torontu zčistajasna připomněla svou tenisovou genialitu, během šesti vítězných zápasů ztratila jen dvě sady a výčet dvanácti setů, které ovládla, hovoří sám za sebe: 6:0, 6:3, 6:2, 6:1, 6:1, 6:2, 6:2, 6:1, 6:3, 6:3, 6:2, 6:3.

V průběhu turnaje zaznamenala i unikátní statistiku, odvrátila totiž 34 z 35 brejkbolů, kterým čelila.

„Tenhle titul pro mě znamená hrozně moc, protože poslední měsíce byly těžké,“ přiznala po finále, v němž smetla světovou dvojku Jelenu Rybakinovou.

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Trápení bývalé královny trvalo dlouho, v žebříčku už se varšavská rodačka propadla na osmé místo. Loni ovládla Wimbledon a získala šestý grandslamový titul kariéry, potom ještě slavila v Cincinnati a Soulu. Od té doby ale byla jen svým stínem.

Ze sebevědomého stroje na vítězství se v posledním období proměnila v křehký, zranitelný, nejistý uzlíček nervů.

Čelila ostré, mnohdy až nevhodně osobní kritice, zejména v Polsku. A doléhaly na ní i různé více či méně divoké spekulace týkající se ze všech stran propírané spolupráce s renomovanou psycholožkou Darjou Abramowiczovou, která je v týmu Šwiatekové na plný úvazek už od roku 2019.

„Je nepřijatelné, že je psycholožka nad trenérem, chce mít vše pod kontrolou, řídí úplně vše a má k tomu svolení,“ vyjádřil se například Artur Szostaczko, někdejší první kouč Polky. Pozastavil se také nad tím, že jsou Šwiateková s Abramowiczovou takřka pořád spolu, včetně dovolených.

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Polská hvězda dala nyní v Torontu i přes vítěznou euforii průchod také negativním emocím.

„Jsem ráda, že jsem se dokázala soustředit na svůj růst a zlepšovat se navzdory všem komentářům, které o mně spousta lidí denně na internetu píše. Není snadné se s tím vším vyrovnat,“ uvedla.

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„Chci tento titul věnovat všem, kteří čelí nespravedlivému odsuzování, nenávisti a negativitě. Ať už je to ve sportu, nebo jiné oblasti života,“ dodala.

To ale nebylo vše. Ukřivděně působila i na tiskové konferenci nebo během živého rozhovoru pro kanadský Sportsnet těsně po finále.

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„Je to skvělý pocit, zvlášť když se na vás tolik lidí dívá skrz prsty a nenávidí vás,“ řekla Polka. „Upřímně nemyslím zahraniční fanoušky, ale spíš ty doma. A vlastně ani ne fanoušky, ale experty,“ pokračovala a při slově „experti“ udělala rukama gesto uvozovek.

„Jsem ráda, že mi na tom rok od roku záleží čím dál míň a že jsem jim dokázala, že to co říkají, často nedává smysl,“ dodala Šwiateková, přičemž v živém vstupu nečekaně použila vulgární slovo „shit“.

Mluvila roztřeseným hlasem, v očích se jí zračil vztek.

„Dokonce jsem teď naštvaná. To je snad poprvé v životě, kdy po vítězstvím cítím něco takového,“ uvědomila si hráčka, která na žebříčku okamžitě vyskočila na páté místo.

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Na břehu jezera Ontario pod vedením nového španělského trenéra Francisca Roiga, který kdysi pomáhal i Rafaelu Nadalovi, dala Šwiateková zapomenout na jakoukoli krizi.

V návratu na piedestal jí přitom očividně pomohla i nově probuzená zuřivost v srdci.

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