Nadal v Melbourne trefil holčičku do hlavy. Omluvil se polibkem a čelenkou

Španělský tenista Rafael Nadal si ani ve druhém kole Australian Open nedělal žádné větší starosti a zničil dalšího soupeře.

Rafael Nadal kontroluje podavačku míčků poté, co ji returnem trefil do hlavy. | Foto: Reuters

Těsně před koncem duelu proti Argentinci Federicu Delbonisovi ale aktuální světové jedničce zatrnulo, stejně jako publiku v aréně Roda Lavera. To když Španěl ostrým forhendovým returnem zasáhl podavačku míčků přímo do hlavy.

Prvotní šok i bolest ale rychle odezněly. Už když se starostlivý Nadal k holčičce blížil, dávala mu jasně najevo, že je v úplném pořádku. Přesto se jí španělský tenista přišel omluvit a dokonce ji políbil na tvář.

Po utkání, jež devatenáctinásobný grandslamový šampion dohrál během několika minut, ještě usmívající se ballgirl věnoval svou čelenku.

"Upřímně, docela jsem se o ni bál. Byla to celkem rána a letěla přímo na její hlavu. Jsem šťastný, že se nic nestalo a že to ustála. Je to hodně statečná dívka," popisoval Nadal incident v pozápasovém rozhovoru přímo na kurtu.

A pohotově zareagoval i na trochu podivný dotaz moderátora, kterého zajímalo, jestli letmý polibek na dívčinu tvář nezpůsobí problémy doma.

"Tak to asi ne. Myslím, že mé ženě na takových věcech po patnácti letech už asi moc nezáleží," rozesmál diváky a vykouzlil poněkud rozpačitý úsměv na tváři své manželky Xiscy Perellové.

Loňský finalista zatím na turnaji neztratil ani set a jeho soupeřem ve třetím kole bude krajan Pablo Carreňo-Busta.