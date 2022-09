Nadal s Alcarazem postoupili na US Open do osmifinále, dál jde i Šwiateková

Španělští tenisté Rafael Nadal a Carlos Alcaraz pokračují na US Open bez výrazného zaváhání.

Zatímco vítěz rekordních 22 grandslamových titulů Nadal porazil na cestě do osmifinále Francouze Richarda Gasqueta jasně 6:0, 6:1, 7:5, jeho o sedmnáct let mladší krajan Alcaraz vyřadil Jensona Brooksbyho třikrát 6:3 a neztratil letos na betonových dvorcích v New Yorku ani set.

Mezi ženami jde dál světová jednička Iga Šwiateková, jež si poradila s Američankou Lauren Davisovou 6:3, 6:4. Postupem mezi šestnáct nejlepších hráček vyrovnala na US Open loňské maximum.

"V utkání se mi nedařilo najít správný rytmus. Lauren hrála velmi chytře. Chci si však užít každý zápas, i když nehraju ideálně. Snažím se do toho jít a najít řešení v každé situaci," řekla v rozhovoru na kurtu Šwiateková.

Šestatřicetiletý Nadal, který může získat po Australian Open a Roland Garros třetí grandslamový titul v sezoně vyhrál nad svým vrstevníkem Gasquetem i 18. vzájemný zápas. Zatímco v úvodních kolech ztratil rodák z Mallorcy první set, nyní v něm nadělil svému soupeři kanára. Francouz zahrál nejlepší úsek ve třetí sadě, kdy prolomil Nadalův servis, sám o něj však přišel dvakrát.

"Tohle byl zatím můj nejlepší zápas na turnaji. Zlepšil jsem řadu věcí a zvedl úroveň hry. Za to jsem hodně rád," uvedl Nadal. V další fázi narazí na domácího Francese Tiafoea.

Devatenáctiletý Alcaraz předvedl proti Brooksbymu 43 vítězných míčů. Domácí Američan jich uhrál deset. Čtvrtý hráč světa ukázal herní pohodu ve třetím setu, kdy sice po dvou ztracených servisech prohrával 0:3, šesti gamy za sebou ale dotáhl utkání do vítězného konce. "Hrál jsem velmi dobře. Věděl jsem, že to bude těžký zápas, ale s výkony jsem hodně spokojený," řekl Alcaraz.

Talentovaný Španěl má šanci stát se po turnaji světovou jedničkou. Na grandslamech skončil zatím nejlépe ve čtvrtfinále - tento rok na Roland Garros a vloni právě na US Open. Příště vyzve Chorvata Marina Čiliče.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Gasquet (Fr.) 6:0, 6:1, 7:5. Rubljov (9-Rus.) - Shapovalov (19-Kan.) 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7), Čilič (15-Chorv.) - Evans (20-Brit.) 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 6:2, 7:5, Tiafoe (22-USA) - Schwartzman (14-Arg.) 7:6 (9:7), 6:4, 6:4, Ivaška (Běl.) - Musetti (26-It.) 6:4, 3:6, 6:2, 6:3,

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Šwiateková (1-Pol.) - Davisová (USA) 6:3, 6:4, Sabalenková (6-Běl.) - Burelová (Fr.) 6:0, 6:2. Karolína Plíšková (22-ČR) - Bencicová (13-Švýc.) 5:7, 6:4, 6:3.