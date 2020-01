Nadal podlehl na ATP Cupu Goffinovi. Pak ale v deblu pomohl Španělům k postupu

Rafael Nadal nečekaně prohrál na ATP Cupu s Belgičanem Davidem Goffinem, poté ale světová tenisová jednička v rozhodující čtyřhře pomohla ke čtvrtfinálovému vítězství Španělska 2:1.

Ve druhém dnešním čtvrtfinále v Sydney nezaváhal Novak Djokovič a přispěl k výhře Srbska 3:0 nad Kanadou. Daviscupoví šampioni Španělé se v sobotním semifinále střetnou s domácí Austrálií, Srbsko se utká s Ruskem.

Španělé směřovali za postupem přes Belgii poté, co v úvodní dvouhře Roberto Bautista porazil 6:1, 6:4 outsidera Kimmera Coppejanse. Očekávalo se, že vítězství favorita zpečetí Nadal, ale jedenáctý hráč světa Goffin dokázal vyzrát na jeho hru plnou topspinů a připsal si nečekané vítězství 6:4, 7:6.

"Hrál jsem dnes míče brzy po odskoku, abych ho rozběhal. Takhle nemohl dát dva tři forhendy za sebou a rozběhat on mě. Protože když má dost času, diktuje tempo. A když proti němu musím běhat, jsem mrtvý," popsal Goffin taktiku.

Nadal prohrál první zápas na ATP Cupu a teprve druhý od Wimbledonu. V týmových soutěžích v barvách Španělska nezvítězil třiatřicetiletý Mallorčan dokonce poprvé od debutu v Davis Cupu v roce 2004 v Brně, kde ho porazil Jiří Novák.

Nadal se ale dokázal po nečekané porážce oklepat a nastoupil po boku Pabla Carreňa do čtyřhry, v níž Španělé porazili 6:7, 7:5, 10:7 dvojici Sander Gille, Joran Vliegen a získali rozhodující bod.

Druhý hráč světového žebříčku Djokovič zpečetil postup Srbů výhrou nad kanadskou jedničkou Denisem Shapovalovem. Tým nasměroval za vítězstvím Dušan Lajovič výhrou 6:4, 6:2 nad Félixem Augerem-Aliassimem. Rozhodující bod získal Djokovič po obratu a vítězství 4:6, 6:1, 7:6, jednoznačný triumf pak potvrdili Evropané ve čtyřhře.

"Bylo to hodně vyrovnané, mohlo to dopadnout i naopak. Denis hrál úžasný tenis," uvedl Djokovič, jenž talentovaného Kanaďana porazil i v pátém vzájemném duelu. Zároveň na ATP Cupu, který je pro něj přípravou na obhajobu titulu na Australian Open, vyhrál i čtvrtý zápas.

"Cítil jsem se tu jako doma. I (ve skupině) v Brisbane jsme měli velkou podporu, ale tohle byl úplně jiný level. Byli tady snad všichni Srbové z města," ocenil hlasitou podporu fanoušků v Areně Kena Rosewalla z řad početné srbské komunity.

"Možná to občas trochu přehnali a Denis byl oprávněně naštvaný, ale byla to atmosféra jako v Davis Cupu," dodal Djokovič. Narážel na to, že si Shapovalov stěžoval na hlasité projevy fanoušků při servisu, za což diváky musel napomínat rozhodčí.

Tenisový turnaj mužských týmů ATP Cup v Sydney - čtvrtfinále:

Srbsko - Kanada 3:0

Lajovič - Auger-Aliassime 6:4, 6:2, Djokovič - Shapovalov 4:6, 6:1, 7:6 (7:4), Čačič, Troicki - Polansky, Shamasdin 6:3, 6:2.

Španělsko - Belgie 2:1

Bautista - Coppejans 6:1, 6:4, Nadal - Goffin 4:6, 6:7 (3:7), Nadal, Carreňo - Gille, J. Vliegen 6:7 (7:9), 7:5, 10:7.