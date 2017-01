Nadal je po třech letech v semifinále grandslamu. Raonicovi nepovolil ani set

před 43 minutami

Rafael Nadal si poradil ve třech setech s Milosem Raonicem 6:4, 7:6, 6:4 a v semifinále Australian Open vyzve Grigora Dimitrova.

Melbourne - Bulharský tenista Grigor Dimitrov si na tenisovém Australian Open zahraje druhé grandslamové semifinále v kariéře. Výbornou formu v úvodu sezony potvrdil i v utkání s Belgičanem Davidem Goffinem, jedenáctého nasazeného hráče zdolal 6:3, 6:2, 6:4.

O premiérovou účast ve finále grandslamu bude Dimitrov bojovat se Španělem Rafaelem Nadalem, který porazil turnajovou trojku Milose Raonice z Kanady 6:4, 7:6, 6:4.

Dimitrov už se lépe chápe

Pětadvacetiletý Bulhar začal rok v Brisbane svým pátým triumfem na okruhu ATP a v Melbourne natáhl šňůru vítězství už na deset zápasů. Vyrovnal své grandslamové maximum z Wimbledonu, kde hrál semifinále v roce 2014.

Do utkání s Goffinem vstoupil ziskem tří gamů po sobě, i když se necítil v pohodě. "V prvním setu jsem byl hrozně vyklepaný. Říkal jsem si, že by to mohlo být dobré, ale netrefoval jsem ideálně míč a byl trochu pasivní. S každým gamem se to ale zlepšovalo a chytil jsem se," uvedl patnáctý nasazený hráč turnaje.

Zápas mohl ukončit už v devátém gamu třetího setu, ale při Goffinově servisu neproměnil dva mečboly. Následně při svém podání získal čistou hru.

"Mám za sebou období strašlivých výkyvů, ale jsem rád za to, čím jsem prošel, protože jinak bych neporozuměl sám sobě. Teď chápu věci mnohem líp," řekl někdejší velký talent, který v roce 2014 vystoupal na osmé místo světového žebříčku, ale loni v létě v pořadí propadl až na konec čtvrté desítky.

Výsledky Australian Open

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Nadal (9-Šp.) - Raonic (3-Kan.) 6:4, 7:6 (9:7), 6:4, Dimitrov (15-Bul.) - Goffin (11-Belg.) 6:3, 6:2, 6:4.

