Nadal dál potvrzuje roli favorita. Na French Open je po hladké výhře ve čtvrtfinále

před 1 hodinou

Ve čtyřech zápasech ztratil jen 20 gemů. Španělský tenista Rafael Nadal naprosto hladce prošel už do čtvrtfinále letošního French Open. Tentokrát přehrál krajana Roberta Bautistu hladce 6:1, 6:2, 6:2.

Paříž - Španěl Rafael Nadal porazil v osmifinále tenisového Roland Garros krajana Roberta Bautistu hladce 6:1, 6:2, 6:2 a udělal další krok za desátým titulem z pařížského grandslamu. Den po oslavě 31. narozenin předvedl čtvrtý nasazený hráč další dominantní výkon a v dosavadních čtyřech zápasech ztratil dohromady jen 20 gamů. Pokud by se mu povedlo vyhrát turnaj bez ztráty setu, zopakoval by své suverénní triumfy z let 2008 a 2010.

Dalším Nadalovým soupeřem bude buď další krajan Pablo Carreňo, nebo Kanaďan Milos Raonic. Do čtvrtfinále French Open postoupil antukový fenomén pojedenácté v kariéře, čímž vyrovnal rekord Švýcara Rogera Federera, který se letos rozhodl antukovou sezonu vynechat. Vyrovnat se jim může ještě dnes také Srb Novak Djokovič, který bude hrát se Španělem Albertem Ramosem.

Po sedmi letech prošla mezi nejlepší osmičku v Paříži bývalá světová jednička Caroline Wozniacká. Dánská tenistka zdolala vítězku turnaje z roku 2009 Rusku Světlanu Kuzněcovovou 6:1, 4:6, 6:2. Loni Wozniacká na Roland Garros chyběla kvůli zranění kotníku, předtím třikrát nepřešla přes druhé kolo.

Osmý nasazený Japonec Kei Nišikori přetlačil v pětisetové bitvě 3. kola Korejce Čong Hjona. Jejich zápas začal již v sobotu a Nišikori po dvou vyhraných setech mířil za postupem. Jenže další sadu získal v tie-breaku 67. hráč světa Čong Hjon a za stavu 3:0 pro něj ve čtvrtém setu bylo utkání přerušeno pro déšť.

V dnešní dohrávce Korejec vyhrál úvodní tři gamy a nadělil favoritovi "kanára", rozhodující sada ale patřila Nišikorimu. "Myslím, že mi ten déšť hodně pomohl, protože jsem byl ve čtvrtém setu opravdu na dně. Věděl jsem, že musím něco změnit, abych ho dnes porazil. Dneska jsem byl trochu čerstvější fyzicky i psychicky. Prospělo mi to," řekl Nišikori. V osmifinále bude hrát se Španělem Fernandem Verdascem.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 36 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Monfils (15-Fr.) - Gasquet (24-Fr.) 7:6 (7:5), 5:7, 4:3 skreč.

4. kolo:

Nadal (4-Šp.) - Bautista (17-Šp.) 6:1, 6:2, 6:2.