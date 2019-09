Nabrat zkušenosti a rozložit síly. Navrátil v Bosně využije šíři mladého kádru

Čtyři mladí dravci a zkušený Jiří Veselý. To je sestava, na kterou vsadil český kapitán Jaroslav Navrátil před víkendovým bojem v v 1. kole evropsko-africké zóny Davis Cupu proti Bosně a Hercegovině. Soutěž o salátovou mísu se hraje ve dvou dnech, takže síly mladíků raději rozdělí.

Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina, Jiří Lehečka a Jonáš Forejtek. To je mladé kvarteto, které přicestovalo s Navrátilem do Bosny. První dva si ovšem vybrali smůlu a dostihly je zdravotní problémy.

"Tomáš měl kvůli žaludečním problémům den a půl volno a netrénoval. Dostal nějaké tablety a méně jedl. Ve čtvrtek už ale trénoval," řekl Navrátil webu Tenisový svět.

Svrčina zase v týdnu doplatil na zvláštně zdrsněný povrch dvorce a při dokluzu v tréninku si poranil nohu. "Zranění Dalibora mě mrzí. Udělal si lehký výron kotníku. Doufám, že ho naši doktoři dají dohromady a že bude v pořádku," dodal kapitán, který tak z mladíků vsadí hlavně na Lehečku s Forejtkem.

Jasnou jedničkou je v posledních letech Veselý. Aktuálně 131. hráč světa hrál po US Open ještě challenger na antuce a na tvrdý povrch v Zenici si chvilku zvykal. "Dva dny to bylo trápení, protože to je pomalé a skáče to hodně nahoru. Ve středu už hrál Jirka lépe a ráno to bylo výborné, takže si myslím, že to je dobré," věří Navrátil.

Nedělní program zahájí čtyřhra a na české straně se asi objeví Veselý s Lehečkou. "Hráli spolu letos dva turnaje a jsou sehraní," zmínil Navrátil challengery v Liberci a Prostějově. Na Hané se Veselý s Lehečkou dostali do finále. Teoretickou variantou může být vítězný pár juniorské čtyřhry ve Wimbledonu Forejtek, Lehečka.

Pro ně bude sobotní duel velkou dávkou zkušeností. Forejtek navíc může prodat formu z vyhrané juniorky US Open. " Budu asi nervózní, jelikož to bude můj první zápas v Davis Cupu. Jsem ale i rád, hodně se těším. Hlavně mi nesmí utéct začátek," uvedl před úvodní bitvou s Mirzou Bašičem.

Osmnáctiletý český talent je na žebříčku dvouhry na 560. místě. Jeho soupeř Bašič si loni vylepšil maximum na 74. místo světa, ale letos se mu nedaří a klesl na 220. pozici.

Forejtek hrál před juniorkou US Open v srpnu finále turnaje mužů kategorie ITF v rakouském Vogau. "Má sebevědomí a šanci si zaslouží. Jeho soupeř musí uhrát bod. Navíc se střetne s juniorem. Jonáš nebude mít co ztratit, nebude v žádném tlaku. Myslím si, že vyhraje," řekl odhodlaně český kapitán Navrátil.

Domácím v sestavě překvapivě chybí očekávaná jednička Damir Džumhur. "Jsme proto i s mladými mírnými favority," uvedl Navrátil. "Bez Džumhura nemají co ztratit a půjdou do toho. Musíme se ale soustředit na sebe," řekl Navrátil.

Veselý (131. ATP) bude proti Brkičovi (545.) favoritem, i když s hrajícím kapitánem soupeře pro toto utkání před šesti lety prohrál na halovém challengeru v Sarajevu.

Češi se s Bosnou a Hercegovinou střetávají v Davis Cupu poprvé. Vítěz se příští rok zúčastní kvalifikace o postup na finálový turnaj pro osmnáct nejlepších týmů.