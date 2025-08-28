Na tebe se bolí koukat, slyšel Macháč. Sám varoval: Můj level byl neuvěřitelný

Po herním trápení není ani památky. Macháč v New Yorku při obhajobě loňského osmifinále exceluje a předvádí svou nejlepší hru. Devatenáctiletého Fonsecu zničil po setech 7:6, 6:2, 6:3.
"Jeho agresivní a přesné rány se ukázaly být pro mladšího soupeře příliš náročné. Macháč získal absolutní kontrolu nad zápasem a postoupil s lehkostí," rozplýval se portál Tennis Majors.
Čech dominoval i statistikami.
Zaznamenal působivých 30 winnerů oproti 24 nevynuceným chybám. Získal 80 procent bodů z prvního podání. Využil tři brejkboly ze šesti, sám odvrátil všechny čtyři šance Fonsecy.
"Jedno je jisté, po čtyřměsíční bídě je Macháč zpátky," dodal web.
Ve světě tenisu se jeho výkon rozebírá s velkým respektem. "Velký výkon Macháče," glosoval novinář José Morgado. "Macháč je opravdu velmi dobrý, pokud zrovna není úplně mimo," přidal se jeden z fanoušků.
"Tomáš je v ráži. Ještě neztratil ani set. Obrovsky solidní plejer v každém aspektu," napsal magazín The Tennis Letter.
Čtyřiadvacetiletý rodák z Berouna nadchl kvalitou tenisu, ale i chutí a energií, s nimiž zase bojoval o každý míč.
Během pozápasového rozhovoru na kurtu Macháč uznal, že kdyby v prvním setu neodvrátil setbol, mohl se duel vyvíjet úplně jinak.
"Nikdy nevíte, co by se stalo, kdybych první set prohrál. Ale moje úroveň tenisu byla neuvěřitelná a jsem moc šťastný za svůj výkon," prohlásil.
Macháčova sebechvála byla na místě.
Klouzal se po celém kurtu a naplnil sestřihy nejlepších výměn dne hned několika parádami. Zejména rezonovaly jeho rozštěpy, kdy se dokázal agresivnímu tenisu Brazilce ubránit v gymnastických a akrobatických pozicích.
"Musím se tě zeptat: Ty děláš jógu? Protože na způsob, jakým se na kurtu roztahuješ, se bolí koukat," spustil moderátor rozhovoru.
Macháč jen pokrčil rameny. "Dělám hodně strečink, ale ne takhle, takže vůbec nevím, proč se to děje. Nerozumím, co se to děje s mým tělem," rozesmál přítomné český hráč.
Během duelu neměl žádný problém s bouřlivou atmosférou. Fenomén Fonseca má všude na světě obrovskou podporu, diváci tak byli jasně na jeho straně.
"Atmosféra byla úžasná. I když byla proti mně. Rozumím tomu a užil jsem si to, pro tenis je vždycky skvělé hrát před takovým davem. Díky, lidi," vzkázal Macháč publiku.
"Jsem si jistý, že fanoušci oceňují, jak výjimečný hráč jsi. Prorazil jsi do první dvacítky, porazil jsi Djokoviče, Alcaraze. Ten seznam narůstá. Opravdu se zdá, že pro tebe neexistuje hranice. Jaká máš od sebe očekávání?" zeptal se ho moderátor.
"Fakt se na to snažím nemyslet. Když na to nemyslím, užívám si tenis. To je nejdůležitější. Ale když hraju dobře, můžu porazit ty nejlepší. Vím to," konstatoval 22. hráč aktuálního žebříčku.
Ve třetím kole nedojde na souboj s krajanem Jakubem Menšíkem. Místo něj vyzve Macháč jeho překvapivého přemožitele, 184. hráče světa Francouze Uga Blancheta.