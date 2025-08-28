Tenis

Na tebe se bolí koukat, slyšel Macháč. Sám varoval: Můj level byl neuvěřitelný

Aleš Vávra Aleš Vávra
včera
Dalším hvězdným výkonem se na US Open blýskl Tomáš Macháč. Český tenista zvládl i druhý duel ve třech setech, z New Yorku poslal domů jednoho z největších talentů světového tenisu, Brazilce Joaa Fonsecu.
Tomáš Macháč ve druhém kole US Open
Tomáš Macháč ve druhém kole US Open | Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Po herním trápení není ani památky. Macháč v New Yorku při obhajobě loňského osmifinále exceluje a předvádí svou nejlepší hru. Devatenáctiletého Fonsecu zničil po setech 7:6, 6:2, 6:3.

"Jeho agresivní a přesné rány se ukázaly být pro mladšího soupeře příliš náročné. Macháč získal absolutní kontrolu nad zápasem a postoupil s lehkostí," rozplýval se portál Tennis Majors.

Čech dominoval i statistikami.

Zaznamenal působivých 30 winnerů oproti 24 nevynuceným chybám. Získal 80 procent bodů z prvního podání. Využil tři brejkboly ze šesti, sám odvrátil všechny čtyři šance Fonsecy.

"Jedno je jisté, po čtyřměsíční bídě je Macháč zpátky," dodal web.

Ve světě tenisu se jeho výkon rozebírá s velkým respektem. "Velký výkon Macháče," glosoval novinář José Morgado. "Macháč je opravdu velmi dobrý, pokud zrovna není úplně mimo," přidal se jeden z fanoušků.

"Tomáš je v ráži. Ještě neztratil ani set. Obrovsky solidní plejer v každém aspektu," napsal magazín The Tennis Letter.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Berouna nadchl kvalitou tenisu, ale i chutí a energií, s nimiž zase bojoval o každý míč.

Během pozápasového rozhovoru na kurtu Macháč uznal, že kdyby v prvním setu neodvrátil setbol, mohl se duel vyvíjet úplně jinak.

"Nikdy nevíte, co by se stalo, kdybych první set prohrál. Ale moje úroveň tenisu byla neuvěřitelná a jsem moc šťastný za svůj výkon," prohlásil.

Macháčova sebechvála byla na místě.

Související

Senzace na úkor Menšíka. Nezvládl pětisetovou bitvu s totálním outsiderem

US Open 2025 tenis Jakub Menšík

Klouzal se po celém kurtu a naplnil sestřihy nejlepších výměn dne hned několika parádami. Zejména rezonovaly jeho rozštěpy, kdy se dokázal agresivnímu tenisu Brazilce ubránit v gymnastických a akrobatických pozicích.

"Musím se tě zeptat: Ty děláš jógu? Protože na způsob, jakým se na kurtu roztahuješ, se bolí koukat," spustil moderátor rozhovoru.

Macháč jen pokrčil rameny. "Dělám hodně strečink, ale ne takhle, takže vůbec nevím, proč se to děje. Nerozumím, co se to děje s mým tělem," rozesmál přítomné český hráč.

Během duelu neměl žádný problém s bouřlivou atmosférou. Fenomén Fonseca má všude na světě obrovskou podporu, diváci tak byli jasně na jeho straně.

"Atmosféra byla úžasná. I když byla proti mně. Rozumím tomu a užil jsem si to, pro tenis je vždycky skvělé hrát před takovým davem. Díky, lidi," vzkázal Macháč publiku.

"Jsem si jistý, že fanoušci oceňují, jak výjimečný hráč jsi. Prorazil jsi do první dvacítky, porazil jsi Djokoviče, Alcaraze. Ten seznam narůstá. Opravdu se zdá, že pro tebe neexistuje hranice. Jaká máš od sebe očekávání?" zeptal se ho moderátor.

"Fakt se na to snažím nemyslet. Když na to nemyslím, užívám si tenis. To je nejdůležitější. Ale když hraju dobře, můžu porazit ty nejlepší. Vím to," konstatoval 22. hráč aktuálního žebříčku.

Ve třetím kole nedojde na souboj s krajanem Jakubem Menšíkem. Místo něj vyzve Macháč jeho překvapivého přemožitele, 184. hráče světa Francouze Uga Blancheta.

Související

Osmnáctiletá Češka trápila wimbledonskou vítězku. Jenže neproměňovala setboly

US Open 202ř, tenis, Tereza Valentová
 
Mohlo by vás zajímat

"Pane bože, úder týdne." Svět tenisu se rozplývá nad magickou výměnou Muchové

"Pane bože, úder týdne." Svět tenisu se rozplývá nad magickou výměnou Muchové

Muchová zvládla bláznivou bitvu. V New Yorku dojde na derby českých hvězd

Muchová zvládla bláznivou bitvu. V New Yorku dojde na derby českých hvězd

Muchová - Cirsteaová 2:1. Češka je po parádním dramatu ve třetím kole

Muchová - Cirsteaová 2:1. Češka je po parádním dramatu ve třetím kole

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext
Tenis sport Obsah Tomáš Macháč US Open

Právě se děje

před 9 minutami
Auto

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz
Prohlédnout si 20 fotografií
Model X7 má oslovit zákazníky zpracováním a výbavou.
Automobilka se chlubí tím, že se inspirovala u Mercedesu, s nímž 20 let spolupracuje.
Aktualizováno před 10 minutami
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky
Zahraničí

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 27 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let
Zahraničí

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 38 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa
Ostatní sporty

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 1 hodinou
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy
Motorismus

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet
Domácí

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus
Kultura

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
Další zprávy