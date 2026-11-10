Na Noskovou prší chvála ze všech stran. Kouč Agassiho ale upozornil na jeden zádrhel

Sotva slezla z kurtu, dělala jeden rozhovor za druhým. Česká tenistka Linda Nosková zaujala experty vítězným tenisovým debutem na Turnaji mistryň. V úterý večer ji ale čeká větší výzva v podobě domácí hvězdy Coco Gauffové.
Úvodní nervozita trvala v neděli sotva pár gamů, pak už wimbledonská šampionka hrála, jak u ní bývá od léta zvykem. Odnesla to Ukrajinka Marta Kosťuková, která se sotva stihla v Indian Wells rozkoukat a už putovala na kurt jako náhradnice za nemocnou Jelenu Rybakinovou.
Pro českou tenistku to přitom vůbec nebylo jednoduché. Kvůli zraněnému lýtku byla na podzim měsíc bez ostrého zápasu.
„Člověk už chce mít po sezoně, už se vidí na dovolené. Cítila jsem, že se potřebuju pořádně vybičovat, protože tenhle turnaj jsem chtěla zažít, je to pro mě důležitý týden,“ přiznala Nosková po první výhře.
V televizních rozhovorech sklízela zasloužené poklony i od největších hvězd a expertů světového tenisu.
„Byl to úžasný debut. Měla jsi extrémně dobrý servis, skvěle jsi diktovala hru od základní čáry a krásně plynule jsi přecházela na síť, kde jsi ukončovala spoustu výměn. Moc se mi to líbilo,“ smekla před Češkou tváří v tvář někdejší americká tenisová hvězda Tracy Austinová ve studiu Tennis Channel.
Nosková má tedy skvěle nakročeno k tomu, aby postoupila ze skupiny. Místenku v semifinále si může zajistit už v úterý večer, musí se k tomu ale sejít hned několik faktorů.
V první řadě je třeba porazit domácí Američanku Coco Gauffovou, a to hladce ve dvou setech. A ještě před tím by musela Kosťuková přehrát jinou Američanku Jessicu Pegulaovou.
Hlavně první část úkolu ale nebude zrovna snadná. S aktuální světovou čtyřkou hrála Nosková zatím třikrát, ve dvou případech prohrála, přičemž jedinou výhru si připsala letos na antuce v Madridu.
„Bude to zajímavý zápas, Linda je jednou z těch hráček, která když skvěle servíruje, získává spoustu bodů zadarmo a diktuje hru,“ nechal se slyšet Brad Gilbert, bývalý kouč Andreho Agassiho.
„Já bych ale upozornil na jednu věc. Coco sedí místní horké počasí, navíc se skvěle pohybuje. Míče vyskakují vysoko, což nahrává její agresivní hře a úderům s horní rotací míčku. Kdybych si měl tipnout, vyhraje ve dvou těsných setech,“ prohlásil expert.
Sama Gauffová trochu brzdí předpoklady, protože si je vědoma herních kvalit české tenistky.
„Linda je jednou z nejlépe podávajících hráček na okruhu, hraje rychle po dopadu. Umí vás zatlačit a pak využít úhlů. Mým úkolem bude se nenechat odstavit za základní čáru a nedat jí příliš prostoru, aby si postoupila dopředu,“ uvedla Gauffová.
Česko-americký souboj je na programu až jako druhý v pořadí po bitvě mezi Pegulaovou a Kosťukovou, která začíná ve 21 hodin.
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