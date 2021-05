Na bojkot zapomeň, nebo nebudeš hrát tenis. Ósakaové hrozí vyloučením z grandslamů

Japonská tenisová hvězda Naomi Ósakaová dostala na Roland Garros za neúčast na tiskové konferenci po utkání prvního kola pokutu 15 000 dolarů (přes 381 000 korun). Grandslamoví organizátoři pohrozili světové dvojce vyloučením nejen z French Open, ale i z dalších turnajů velké čtyřky, pokud bude pokračovat v ohlášeném bojkotu médií.

Ósakaová před pár dny vzbudila rozruch zprávou na Twitteru, že v Paříži nebude mluvit s novináři, protože tiskové konference podle ní mohou mít negativní dopad na psychické zdraví sportovců.

Do Roland Garros dnes vstoupila výhrou nad Rumunkou Patricií Marií Tigovou 6:4, 7:6 a po zápase na povinnou tiskovou konferenci skutečně nepřišla.

Za neúčast na setkání s médii po zápase mohou tenisté dostat pokutu až 20 000 dolarů. Postoj čtyřnásobné grandslamové šampionky nenašel u jejích kolegů a kolegyň příliš velkou podporu. Někteří sice vyjádřili pochopení pro její důvody, ale komunikace s médii podle nich k profesionálnímu sportu patří.

Stejně to vidí legendární švédský tenista Mats Wilander, podle kterého by Ósakaová neměla hrát, pokud není schopna chodit na tiskové konference. "Proč by měla mít jiné zacházení než ostatní hráči? To by k nim nebylo fér," řekl dnes agentuře Reuters Wilander, který pracuje jako tenisový expert pro televizní stanici Eurosport.

"Musí tam chodit. Má sponzory, je to nejlépe placená sportovkyně na světě. Chceme vidět velké šampiony vyhrávat, slavit, ale chceme od nich také inspiraci, když čelí nesnázím," uvedl Wilander, podle kterého mohou psychické potíže souviset s pandemií koronaviru.

Ósakaovou vyzval, aby si to rozmyslela. "Jinak nehraj, když nemůžeš vykonávat svoji práci," vzkázal třiadvacetileté tenistce.