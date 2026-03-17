Myslela, že ji zlynčují. Když Američané připravili Sereně peklo, otec hrozil pěstí

Přesně před pětadvaceti lety zažila Serena Williamsová jeden z nejtemnějších dnů své fenomenální kariéry. Domácí velký turnaj v Indian Wells sice ovládla, během finálového klání se však musela vyrovnat s bezprecedentní nevolí vlastních amerických fanoušků. „Modlila jsem se k Bohu, aby mi pomohl,“ uvedla. Důsledkem byl čtrnáct let trvající bojkot.
Ten incident zůstane navždy spjatý s historií turnaje, kterému se v tenisových kruzích přezdívá „pátý grandslam“.
17. března 2001 totiž došlo k něčemu, co si předtím nikdo nedovedl ani představit.
Na tehdy devatenáctiletou Serenu Williamsovou v Kalifornii bučeli a pískali. Všelijak jí znepříjemňovali finále, v němž se střetla s o dva roky mladší Kim Clijstersovou. Právě Belgičanka měla v pouštním údolí Coachella domácí atmosféru.
Příběh, na jehož konci byl jeden z nejdelších bojkotů v historii tenisu, přitom začal už o pár dní dříve. Když starší ze sester Venus ve čtvrtfinále smetla Rusku Jelenu Dementěvovou, zajistila tím v dalším kole sourozenecký souboj.
Po zápase se novináři ptali právě Rusky, která z Williamsových podle ní semifinálový duel vyhraje. „No, nevím, jak se k tomu postaví jejich otec Richard. Myslím si, že právě on rozhodne, kdo zítra vyhraje,“ smála se.
Šlo o nadsázku, z níž se ale velmi brzy stalo obvinění vedoucí k nevídanému chaosu.
Zákulisní povídačky o vlivu Richarda Williamse nabraly reálné kontury, když se Venus ze semifinále odhlásila pouhé čtyři minuty před jeho začátkem. Zklamané publikum v tu chvíli mělo o rodinné režii jasno.
A když došlo na finále, strhla se bouře.
Ještě před tím, než Serena dorazila na kurt, schytali to otec i sestra, kteří se posadili do hlediště. Diváci hlasitě bučeli, až se Richard Williams neudržel a začal hrozit pěstí. Dokonce se naivně dožadoval toho, aby zakročila pořadatelská služba.
To se pochopitelně nestalo a na Serenu tak čekalo peklo, jaké doposud nezažila.
Dav čítající 16 tisíc fanoušků na ni bučel, pískal, oslavoval její chyby. Stal se větším soupeřem než Clijstersová na druhé straně kurtu. Rozhozená favoritka brzy prohrávala 0:3, první set ztratila 4:6. Potom si ale přece jen nepřátelské atmosféře přivykla a otočila na konečných 4:6, 6:4, 6:2.
„Ráda bych poděkovala všem, kteří mě podporovali. A pokud jste to nedělali, stejně vás, lidi, miluju,“ prohlásila pak při slavnostním ceremoniálu.
„Na něco takového jsem mentálně nebyla připravená. Abych byla upřímná, modlila jsem se k Bohu, aby mi pomohl být silná a neposlouchat diváky,“ řekla na tiskové konferenci. „Kdo může pískat na devatenáctiletou holku? No tak, vždyť jsem ještě dítě,“ dodala.
Richard Williams krátce poté rozhodl: Venus a Serena už v Indian Wells nikdy hrát nebudou. Jako důvod uvedl údajné rasistické urážky.
„Někdo tam křičel, že kdyby byl rok 1975, stáhli by nás zaživa z kůže. Jen ztěží jsem zadržoval slzy. Indian Wells zneuctilo celou Ameriku,“ prohlásil pro USA Today.
„Několikrát jsem zaslechla slovo „negr“. Myslela jsem, že si pro mě na kurt dojdou,“ uvedla Serena později ve své autobiografii On The Line.
„Nikdy jsem nic takového nezažila. Nebučelo na mě pár lidí, ale všichni. Připadala jsem si, jako by mě chtěli lynčovat. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat,“ vyprávěla. Žádní další svědci rasismu se ale tehdy podle oficiálních záznamů nenašli.
Slavné sestry se na turnaji neobjevily dlouhá léta. Platily i vysoké pokuty, když se místní podnik stal povinným. Serena se vrátila po čtrnácti letech v roce 2015, starší Venus o rok později.
„Tady to pro nás vlastně všechno začalo. Byl to pro nás na začátku kariéry strašně důležitý turnaj. Pak máme jednu špatnou vzpomínku a té se obě chceme zbavit," řekla tehdy Serena.
ŽIVĚ Trump: NATO dělá pošetilou chybu, USA jeho pomoc stejně nepotřebují
Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že Spojené státy byly většinou svých spojenců v NATO informovány, že se nechtějí zapojit do vojenské operace proti Íránu. Tento krok označil za „velmi pošetilou chybu“. Dodal, že ačkoli spojenci americký postup podporují, odmítají se do něj aktivně zapojit. Zároveň uvedl, že USA pomoc NATO nepotřebují ani nechtějí, protože jí nikdy nebylo třeba.
ŽIVĚ V pátek skončí rozpočtové provizorium, Pavel podepíše rozpočet, řekl Babiš.
Prezident Petr Pavel podepíše zákon o státním rozpočtu v pátek. Po schůzce s hlavou státu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Po podpisu hlavy státu může vyjít zákon o rozpočtu ve Sbírce zákonů, tím skončí rozpočtové provizorium, ve kterém Česko hospodaří od začátku roku. Státní rozpočet, který schválila Sněmovna, počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun.
Defibrilátor dostal i umírající. Trestní oznámení v třaskavé kauze podal také ministr
Nikdo nemůže vystavovat pacienty rizikovým zákrokům, které nemají jasné medicínské opodstatnění. A už vůbec ne za peníze z veřejného zdravotního pojištění. Tak se v úterý vyjádřil šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Narážel na dění ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde lékaři implantovali defibrilátory i lidem, kteří to nepotřebovali. Vojtěchem vedené ministerstvo podalo trestní oznámení.
Babiš v defenzivě. Hrad mu kvůli obranným výdajům hrozí, že příště rozpočet zablokuje
Rozpočet ministerstva obrany, který se letos propadne k hodnotě 1,7 procenta HDP, je pro Andreje Babiše a jeho současnou vládu stále větší brzdou. Po kritice ze Spojených států se přidal i prezident Petr Pavel. Ten sice státní rozpočet letos ještě nezablokuje, kabinetu ANO, Motoristů a SPD ovšem vzkázal, že pokud se obranné výdaje nevrátí k dříve naplánovanému růstu, příští rok už k vetu sáhne.
Rulík po MS skončí u hokejové reprezentace. Má namířeno do Kladna
Trenér Radim Rulík po květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku skončí na střídačce hokejové reprezentace. Odmítl nabídku na novou smlouvu a chce se věnovat práci na klubové úrovni. Spolu s Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem bude jako hlavní kouč vést extraligové Kladno.