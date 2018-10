Muslimská tenistka rozpoutala ve Francii aféru. Sudí nařkla z rasismu i kvůli leginám

před 55 minutami

Mezinárodní tenisová federace vyšetřuje kontroverzní události spojené s osobou Fatmy Al Nabhaniové, tenistky z Ománu.

Praha - Je historicky první profesionální tenistkou z Perského zálivu. Je jí sedmadvacet let, jmenuje se Fatma Al Nabhaniová a je z Ománu. Na světovém žebříčku se v posledních letech pohybuje ve čtvrté či páté stovce pořadí.

Kvůli své muslimské víře nastupuje v delších leginách, které obléká pod sukni, aby zakryla větší část svých nohou. Dosud nikdy během dvanáctileté kariéry s tím na turnajích neměla problém. Až do minulého týdne.

Ve francouzském Clermontu prožila Al Nabhaniová těžké chvíle ve dvou zápasech, do sporu se dostala se dvěma různými rozhodčími. Teď si stěžuje na rasismus a diskriminaci.

Organizace ITF už události z turnaje nižší kategorie intenzivně vyšetřuje, výsledky jsou ve Francii napjatě očekávané.

Ománka nastoupila k utkání prvního kola proti domácí Else Jacquemotové. Vyhrála ve třech setech, po utkání ale na svůj Instagram natočila dlouhé prohlášení o tom, co během duelu zažila. "Na turnaje do celého světa jezdím od roku 2007 a musím říct, že jsem se dosud s rasismem nesetkala," oznámila Al Nabhaniová.

Francouzský umpirový rozhodčí hráčku ještě před losem upozornil, že leginy musí svléknout. Přestože pravidla ITF povolují nosit přiléhavé kalhoty pod kolena. "Řekla jsem mu, že tak hraji celou kariéru a že nevidím důvod, proč je sundat. On ale trval na svém. Řekl mi, že v tom případě nebudu hrát vůbec," popsala tenistka.

Na kurt si zavolala supervizora, který celou situaci vyřešil v její prospěch. Sudí nicméně tenistku vyzval, aby si leginy povytáhla o pět centimetrů nahoru. "Asi těch pár centimetrů pro něj znamenalo hodně," řekla Al Nabhaniová ironicky ve svém komentáři.

Ománka postoupila do druhého kola a ještě netušila, jak na zvláštní chování sudího naváže jeho kolega v dalším utkání.

Al Nabhaniová dění v duelu s další domácí hráčkou Myrtille Georgesovou popsala v rozhovoru pro internetový magazín Sport360. Konflikt, který nakonec vyvrcholil dokonce odstoupením ománské hráčky z celého zápasu a tím i turnaje, odstartoval poměrně absurdní problém.

Tenistka v jednu chvíli požádala soupeřku, aby ze své poloviny kurtu odklidila volně se povalující míčky.

Na některých turnajích ITF, například právě na tom clermontském, totiž nejsou k dispozici podavači. Ačkoli míčky bránily Al Nabhaniové v soustředění, soupeřka odmítla a rozhodčí situaci odbyl. "Řekl mi, že jsou na její polovině, takže je to její věc."

Ománka pak míčky uklidila sama, jenže brzy nastal podobný problém. Na žádost o přivolání supervizora sudí nereflektoval.

Outsiderka zápasu se s neobvyklými potížemi vyrovnala, první sadu ovládla poměrem 7:5 a ve druhém dějství vybojovala za stavu 6:5 mečbol. A proměnila. Al Nabhaniová se radovala, utkání skončilo, jenže sudí na umpiru s výrazným zpožděním změnil výrok čárového. A hru nechal zase zahájit, což ománskou hráčku vyvedlo z míry. "Zápas skončil, vyhrála jsem. Na kurtu už dokonce přicházely holky, které měly hrát po nás," popsala zvláštní moment.

Al Nabhaniová se s francouzským rozhodčím začala dohadovat. A přidala se k ní její matka, která utkání sledovala v hledišti. "Kolik míčků musím získat, abych ten zápas vyhrála?" láteřila tenistka a dostala napomenutí.

Situaci přišel uklidnit supervizor, ale ve výsledku ji spíše zhoršil. Tenistce totiž vysvětlil, že napomenutí dostala za vzteklé chování své matky. Umpirový rozhodčí ale jako důvod označil stížnosti samotné hráčky.

"Bylo to divné. Stejně jako to, že my jsme si jen stěžovaly. Neřekly jsme jediné nevhodné slovo. Soupeřka naopak celý zápas nadávala ve francouzštině. A varování žádné. Cítila jsem, že takové jednání už nesnesu," svěřila se Al Nabhaniová.

Za nepříznivého stavu 0:3 ve třetím dějství zápas vzdala. "Nebylo nic, co bych s tím mohla udělat. Cítila jsem se bezmocná. Umpirový jen zavolal hlavního a oznámil, že končím zápas. Ani se mě nezeptal proč," prohlásila. "Prosila jsem ho, ať mě vyslechne, ale odmítl poslouchat."

Navíc vypověděla, že sudí při odchodu do šaten vyhrožoval její matce. "Mlč, nebo dáme Fatmě pokutu. A tebe odsud vyhodíme," měl údajně prohlásit.

Al Nabhaniová se podle svých slov cítila na celém turnaji v Clermontu napadána a ponižována. "Nemám na výběr, musím o tom promluvit," řekla poté a ujistila, že už se na místní turnaj nikdy nevrátí.

Tenistka, jejímž žebříčkovým maximem je 362. místo a nyní je na začátku páté stovky, doufá, že ITF incidenty z městečka ve středu Francie řádně vyšetří.

"Přála bych si, aby se s námi všemi jednalo férově, spravedlivě, aby panovala rovnost bez ohledu na náboženství. Nechci být napadána za to, jak se oblékám. Doufám, že se něco změní," řekla ománská tenistka.