Strýcová odkryla tajemství nové role. A prozradila, kdo bude hrát finále

Za lákavou, ale stále vzdálenou představu označila Barbora Strýcová šanci stát se první Češkou, která by po hráčské kariéře vyhrála Pohár Billie Jean Kingové i jako kapitánka.
Její svěřenkyně se utkají v nedělním finále týmové soutěže v Šen-čenu s Ukrajinou (od 11:00 SELČ) a mohou ukončit osmileté čekání na titul. Na tom posledním se Strýcová ještě aktivně podílela.
"Je to moc lákavé, ale ten krok je ještě hodně daleko," řekla Strýcová, která je ve funkci kapitánky prvním rokem.
"Ta představa je úplně nádherná. Přesně s tím jsem do toho šla, že bych chtěla trofej jako kapitánka získat. Budoucnost holek, které tady jsou, je neuvěřitelná a hrozně moc jim věřím. Bylo by to moc hezké, ale nechci se na to upínat a myslet na to," uvedla čtyřicetiletá rodačka z Plzně.
Češky postoupily do finále poté, co ve čtvrtfinále porazily 2:0 Velkou Británii a v semifinále si poradily stejným poměrem se Španělskem.
Dvě výhry zaznamenala wimbledonská šampionka Linda Nosková, po jedné Karolína Muchová a Marie Bouzková. Všechny tři čeká první finále v týmové soutěži.
"Asi bych jim poradila, ať nemyslí na to, že je to finále. Ať prostě bojují o každý balon a game. Na začátku zápasu to může být složité. Holky jsou ale zkušené a mají už za sebou velké zápasy," řekla Strýcová.
Bývalá světová jednička v deblu týmovou soutěž několikrát vyhrála. Byla i při zatím posledním triumfu v roce 2018, kdy Češky porazily ve finále v pražské O2 areně výběr USA 3:0. Strýcová tehdy získala první bod poté, co porazila Sofii Keninovou 6:7, 6:1, 6:4.
"Je to samozřejmě něco úplně jiného. Předtím jsem byla hráčkou, která chce přinést bod do šatny. Teď chci holkám pomoci, aby je přinesly všechny," popsala rozdíly, které pramení z nové role.
Nervozitu však cítí podobnou. "Chcete holkám co nejvíce pomoci, ale víte, že si musíte dávat bacha, aby toho nebylo moc. Nervozita je rozdílná, ale vlastně stejná," líčila.
V čínském Šen-čenu je s týmem i bývalý kapitán a šestinásobný vítěz soutěže Petr Pála, kterého Strýcová před sezonou nahradila.
"Petr je tu s námi, chodí s námi i na večeře. Kdyby se mi nějaká myšlenka naskytla v hlavě, tak se s ním samozřejmě mohu poradit. On je pro mě vždy k dispozici, což je fajn," uvedla Strýcová.
Češkám, které vedle wimbledonské šampionky Noskové, finalistky Muchové a Bouzkové mají v týmu také deblovou světovou jedničku Kateřinu Siniakovou a Sáru Bejlek, se zatím daří vypořádávat se na finálovém turnaji s rolí favoritek. Soutěž známou dříve jako Fed Cup mohou vyhrát podvanácté.
"Turnaj je dlouhý. Favoritkami jsme, to je fakt, který je a holky to ukazují svým rankingem. Je to černé na bílém. Holky ale hrají celý rok pod tlakem, takže si to nepřipouští. To je správně. Každopádně pod tlakem se rodí velké věci, takže jsem na to zvědavá," řekla Strýcová.
V nedělním finále budou hrát s Ukrajinkami, které dnes porazily v semifinále Itálii 2:0 na zápasy. Hlavními oporami soupeřek jsou Anhelina Kalininová a světová sedmička Elina Svitolinová.
"Budou to těžké soupeřky. Obě jsou skvělé tenistky. Svitolinová je světová hráčka, která bojuje o účast na Turnaji mistryň a má výbornou sezonu," uvedla Strýcová.
Uvažuje opět o nasazení svých nejvýše postavených hráček Noskové a Muchové. "Myslím, že ta sestava bude stejná jako v pátek," doplnila.
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