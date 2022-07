Musela hrát pod prášky, míče jí sfoukával vítr. Kvitová na čas odkládá raketu

Petra Kvitová odehrála Wimbledon i předchozí vítězný turnaj v Eastbourne se zánětem v zápěstí. Bolest musela tišit pomocí prášků. Česká tenistka to prozradila po sobotní prohře s Paulou Badosaovou ve třetím kole londýnského grandslamu.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Už po prvním kole letošního Wimbledonu naznačovala, že se znovu pere se zdravotními problémy. Konkrétní být nechtěla. Po statečném boji se světovou čtyřkou ale Petra Kvitová přiznala: "Zase mi nateklo zápěstí, udělal se mi v něm zánět."

Bolest se ozvala už před generálkou na jižním pobřeží Velké Británie, kterou Kvitová minulý týden ovládla.

"Beru léky už asi čtrnáct dní, což je teda pecka. Není to nic příjemného. Musela jsem hrát pod prášky," upřesnila na tiskové konferenci.

Těsnou prohru s Badosaovou po setech 5:7, 6:7 na zdravotní trable nesváděla.

"Kvůli tomu jsem určitě neprohrála. Hrála jsem s tím, že to nějak překonám a to se i stalo. Někdy jsem možná ruku neměla tak silnou, jak bych chtěla, viklala se mi raketa, ale na to jsem od operace ruky zvyklá. Nepřekvapilo mě to, ale štvalo," podotkla vítězka turnaje z let 2011 a 2014.

Dvaatřicetiletá Kvitová na centrálním kurtu v očekávané bitvě ranařek rozhodně nezklamala. V důležitých momentech si ale vedla lépe o osm let mladší Španělka.

Češka si vypracovala jedenáct brejkbolů, proměnila ale jen jediný v samotném úvodu. Ve druhém dějství nepustila na svém podání Badosaovou k žádné šanci, sama jich přitom nevyužila hned devět.

"Ano, tohle je statistika, která prostě ukazuje pravdu. Nedokázala jsem to. Ona v těch výměnách neudělala nic špatně a podávala skvěle. Na příjmu mi to udělala hodně složité," konstatovala Kvitová.

V první sadě byla dva míčky od úspěchu. Za stavu 5:4 a 30:30 ale na vlastním podání zatahala za kratší konec.

"Mohla jsem ten set dotáhnout, o tom žádná. Stejně tak jsem mohla vyhrát tie-break ve druhém setu. Chyběl mi kousek," řekla.

Fyzicky se cítila dobře. Rozhýbávala se, hecovala. Jen vlastní pohyb nehodnotila jako ideální. "Bylo to i větrem, který balony sfoukával. Musím ale říct, že jsem si to užila. Bylo to perfektní, hlediště se zaplnilo, mám hezký zážitek."

Kvitová objektivně i dle vlastního pocitu předváděla na trávě svůj nejlepší letošní tenis. Teď ale musí odložit raketu.

"Pár dnů nebo spíš týdnů na ni nesáhnu. Uvidíme, co mi řeknou doktoři. Mám o to zápěstí starost, protože už je to potřetí nebo počtvrté letos, kdy mi to takhle nateklo. Je to otrava a ty léky taky nejsou pro tělo žádný zázrak," litovala další vynucené pauzy.

Proti zánětu podle ní pomůže jedině klid. "Nesmím hrát tenis. Dnes jsem se zkusila rozehrávat bez prášků a bylo to poznat," dodala.

Na Wimbledon, svůj nejmilovanější turnaj, se chce znovu vrátit. "Takhle hodně dopředu nepřemýšlím, ale mám to tady hrozně ráda."