Muguruzaová hráčkou roku? Podivný verdikt. Pochyby vyvolávají i debakly od Češek

Ženská tenisová asociace WTA zvolila hráčkou uplynulé sezony Garbině Muguruzaovou. Z mnoha pohledů jde o absurdní rozhodnutí.

Praha - Už dlouho neschytala organizace WTA takovou kritiku jako letos těsně před koncem sezony. Navíc za zdánlivou banalitu. Fanoušky i řadu odborníků totiž rozčilila volba nejlepší hráčky roku, kterou se tentokrát stala Španělka Garbině Muguruzaová. Terčem nevole se nestalo pouze jméno vítězky, ale také termín vyhlášení.

Venezuelská rodačka se totiž tenistkou sezony stala ještě před závěrečným Turnajem mistryň. V letech, kdy ženskému tenisu jasně dominovala Serena Williamsová, se takový krok dal s naprostým přehledem pochopit. Klidně už od poloviny sezony nebylo co řešit.

V ročníku bez dominující hráčky ale mohl být Singapur rozhodující položkou do úvahy, která z hráček se může pyšnit titulem té nejlepší.

Muguruzaová pózující s oceněním působila podivným, až absurdním dojmem. I proto, že si podle mnohých takovou cenu nezasloužila. Důvodů pro takové tvrzení lze najít celou řadu.

Španělce se v podstatě povedly jen dva měsíce z celé sezony. Při pohledu na její letošní statistiku je to více než zřejmé. Dostala se jen do dvou finálových klání, v červenci na Wimbledonu a v srpnu v Cincinnati. Oba velké turnaje dokázala vyhrát, ani to by jí však podle kritiků na takové ocenění stačit rozhodně nemělo.

Obzvlášť, když v sezoně zaznamenala několik vyloženě trapných výsledků. V lednu ve čtvrtfinále Australian Open schytala kanára od Američanky Coco Vandewegheové.

Těsně před Wimbledonem, na travnatém turnaji v anglickém Eastbourne, šokovala své příznivce drtivou prohrou 1:6, 0:6 s Češkou Barborou Strýcovou. A nepovedl se jí ani konec sezony.

V Tokiu to byl v semifinále další kanár od Caroline Wozniacké a v Singapuru na Turnaji mistryň zejména krutá prohra s Karolínou Plíškovu 2:6, 2:6.

Nejlepší hráčka sezony by měla rozhodně vykazovat výrazně lepší konzistenci svých výkonů.

O mnoho lépe se v tomto světle nicméně nejeví ani současná jednička Simona Halepová z Rumunska. Ta grandslam nevyhrála a zapsala si jediný titul, na prestižním antukovém turnaji v Madridu. A ani ona neprošla v Singapuru ze základní skupiny. Kdyby ale nedejbože závěrečný podnik sezony ovládla, vypadala by WTA se svým předčasným rozhodnutím ještě mnohem méně kompetentně.

Mimochodem, o jeden turnaj více než Španělka s Rumunkou získala česká jednička Karolína Plíšková. O tom, že by právě ona měla dostat prestižní cenu, ovšem nemůže být řeč, vzhledem k nulové účasti ve finálových zápasech grandslamů.

Ocenění by si ale jistě zasloužila třeba sedmatřicetiletá legenda Venus Williamsová, která za sezonu odehrála tři grandslamová finále a také finále Turnaje mistryň. Jistě, nic velkého nevyhrála, její volba by ale rozhodně s přihlédnutím k úctyhodnému věku vyvolala méně nesouhlasu.

A proč ne třeba Jelena Ostapenková? Mladičká Lotyška byla skutečnou kometou, stejně jako Muguruzaová vyhrála jeden grandslam a počet titulů měla totožný, tedy dva.

Fantastickou sezonu zažila také Caroline Wozniacká, navíc ji vyšperkovala čerstvou vládou mezi mistryněmi. Za celý rok hrála osm finálových zápasů a získala dva tituly. Co se ovšem vyhraných turnajů týče, je absolutní královnou roku 2017 Ukrajinka Elina Svitolinová s pěti tituly.

Gratulace ale letí do Španělska a tohle rozhodnutí si WTA v pohodě obhájí, především díky triumfu Muguruzaové na nejslavnějším turnaji tenisové historie. Příště by ale nebylo od věci počkat s vyhlášením podobné ankety na to, až se skutečně odehraje ten úplně poslední mečbol. Vše by pak vypadalo mnohem důvěryhodněji.