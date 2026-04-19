Muchovou ve finále Rybakinová vyškolila, Porsche tak znovu zamíří do Kazachstánu

Česká tenistka Karolína Muchová titul ve Stuttgartu nezískala. Ve finále prohrála 5:7 a 1:6 s druhou hráčkou světového žebříčku Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
Kazaška vyhrála ve Stuttgartu už předloni. To znamená, že za triumf dostane druhé Porsche.
Devětadvacetiletá Muchová nastoupila k osmému finále a pošesté prohrála. Na titul na okruhu WTA zatím dosáhla letos v únoru v Dauhá a v roce 2019 v Soulu.
Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 1,049.083 eur):
Dvouhra - finále: Rybakinová (1-Kaz.) - Muchová (7-ČR) 7:5, 6:1.
