Muchovou v Miami uvádějí novináři do rozpaků, vysvětlovala i vzácný úder na mečbol

Miroslav Harnoch

Je pátou nejlepší tenistkou letošní sezony. Z pěti odehraných turnajů Karolína Muchová třikrát postoupila do semifinále. Nad formou české hráčky se pozastavují i zahraniční novináři, v Miami ji kvůli otázkám na tělo dokonce dostávají do rozpaků. A to má před sebou kariérní výzvu.

Karolína Muchová
Před rokem se to stalo právě tady v Miami. Muchová ucítila ostrou bolest v levém zápěstí. Mohla sice dál hrát, ale bez obouručného bekhendu. Celé jaro na antuce a částečně i na trávě pak byla limitovaná.

Teď olomoucká rodačka prožívá úplně jiný příběh. Nejenže má na Floridě v rejstříku úplně všechny údery, ale skvěle se jí daří. Poráží jednu soupeřku za druhou a takticky i psychicky zvládá vypjaté koncovky setů.

Ve čtvrtfinále proti Victorii Mbokové rozhodla v tiebreaku druhé sady poté, co soupeřce poslala křížem kurtu kraťas těsně za síť.

Česká tenistka je podobnými kulišárnami na kurtu sice pověstná, ale stejně jí na pozápasové tiskové konferenci přiletěla otázka od jednoho z novinářů právě na tento úder, sotva si sedla za mikrofon.

„Kdy naposledy jste proměnila mečbol kraťasem?“ zněl dotaz.

„Už to bude nějakou dobu, asi naposledy v rodné Olomouci na turnaji antukovém ITF, to mi bylo asi 20. Tam jsem returnovala kraťasem,“ zalovila v paměti devětadvacetiletá Muchová.

Zahraniční žurnalisty zajímalo i to, jak nad svou vyhlášenou pestrou hrou přemýšlí.

„Když jsem v zóně, tak mě tyhle údery napadají úplně přirozeně. Horší je to, když se tolik nesoustředím, to pak vidím, že mám tři možnosti, jak to zahrát, ale vyberu si tu čtvrtou a je z toho dvoumetrový aut,“ vysvětlila.

Muchová tak mladou Kanaďanku porazila podruhé za sebou v rozmezí jednoho měsíce. V Dauhá díky výhře nad vyhrála životní titul.

I proto dostala otázku, zda si dokáže vzpomenout, jaké to bylo, když jí bylo dvacet a byla na začátku kariéry.

„Tyhle otázky dostávám tenhle týden často a v hlavě mi běží jen ´vždyť přece nejsem tak stará? Pořád se cítím na 20´,“ usmívala se rozpačitě staronová česká jednička.

Muchová v kvalifikaci na Turnaj mistryň momentálně na pátém místě. Když vyhraje semifinále, má jistý návrat do první desítky žebříčku WTA.

Jenže ji čeká kariérní výzva. Česká tenistka má pověst hráčky, která dokáže porazit každou hráčku na okruhu, jen proti jedné, se jí stále nedaří uspět. Proti Američance Coco Gauffové má skóre 0:5 na zápasy. A právě ta bude její další soupeřkou.

„Vím, jakou s ní mám bilanci. Ale neřeším to, hrát proti Coco je pro mě vždycky výzva, chci to s ní zlomit. Teď se herně cítím dobře, tak uvidíme, kdo bude ve čtvrtek tou lepší hráčkou,“ dodala Muchová.

Související
Mohlo by vás zajímat
Pavel Čižinský na archivní fotce z roku 2018, kdy s hnutím Praha sobě uspěl v komunálních volbách a na chvílí se stal starostou Prahy 1.
„Absolutně to nebudu komentovat.“ Propalestinští aktivisté kolem Pardubic mlží

I když údajná podzemní organizace, která se přihlásila k pátečnímu útoku na budovy firmy zbrojní firmy Archer-LPP, posuzovanému jako terorismus, vydala už dvě prohlášení, české propalestinské spolky stále mlčí. Lidé, které dosud policie obvinila, jsou přitom s těmito organizacemi nejspíš úzce propojení. A navíc na ně ukázal i Pavel Čižinský, advokát jednoho ze zadržených.

Iran Israel War
ŽIVĚ Íránci se vysmáli Trumpovu návrhu. Američanům kladou své podmínky pro jednání o míru

Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil. Z nových zpráv vyplývá, že mezi předběžnými podmínkami, které Teherán stanovil pro případná jednání o příměří, je zavření všech amerických základen v Perském zálivu a finanční odškodnění za americko-izraelské útoky. Nejmenovaný americký činitel označil podmínky za nereálné.

