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Sport

Muchovou poprvé v sezoně zradila její parádní disciplína. Ztrátu už pak nedohnala

Sport,ČTK
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Česká tenistka Karolína Muchová zahájila Turnaj mistryň porážkou 6:7 a 5:7 se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska, která je po odstoupení Jeleny Rybakinové z Kazachstánu nejvýše postavenou hráčkou v Indian Wells.

WTA Finals Indian Wells
Karolína Muchová na Turnaji mistryňFoto: REUTERS – DANIEL COLE
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V úvodu zápasu měla Muchová opakovaně šanci jít do trháku. Brejk z páté hry ale nepotvrdila a pak nevyužila výhodu vlastního podání ani za stavu 5:4.

Naopak to byla Sabalenková, která si ve dvanáctém gamu při servisu Muchové vypracovala první dva setboly. Ty ještě Muchová odvrátila a vynutila si tie-break, jenže v něm jí výborně hrající Běloruska dovolila jen dva míče. Pro třicetiletou českou tenistku to byl první prohraný tie-break v této sezoně, deset předchozích vyhrála.

Favorizovaná Sabalenková postupně získala převahu. Hned ve třetím gamu prolomila podání Muchové. Česká tenistka si vzala vzápětí servis zpět, pak ale znovu podání neudržela a bývalá světová jednička odskočila na 4:2.

Když za stavu 5:4 podávala Sabalenková na vítězství v zápase, Muchová se vzepjala k poslednímu náporu a vyrovnala na 5:5. Jenže vzápětí znovu podání neudržela a na druhý pokus už Sabalenková zápas ukončila.

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Využila druhý mečbol díky tomu, že pokus o prohoz Muchové zastavila síť. Na rozdíl od Lindy Noskové tak Muchová na úvod závěrečného podniku sezony neuspěla.

Ve skupině 2 se wimbledonská finalistka Muchová utká ještě s Ruskou Mirrou Andrejevovou a Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

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WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.

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