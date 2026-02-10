Muchová zvládla národní derby a vyzve Plíškovou. Dauhá tak čeká česká čtvrtfinalistka

Tenistka Karolína Muchová na turnaji v Dauhá porazila 6:1, 6:4 Terezu Valentovou a její soupeřkou ve třetím kole bude jiná krajanka Karolína Plíšková. Ve druhém kole dnes naopak skončily Linda Nosková i Kateřina Siniaková.
Dvanáctá hráčka světového žebříčku Nosková prohrála 2:6, 6:2 a 5:7 s Varvarou Gračovovou z Francie. Obrat proti Camile Osoriové nedotáhla ani Siniaková a s kolumbijskou soupeřkou prohrála 2:6, 7:5 a 3:6.
Devětadvacetiletá Muchová potvrdila roli favoritky a v prvním setu dovolila o 11 let mladší soupeřce jediný bod. Ve druhé sadě se Valentová držela do stavu 3:4, pak jí ale Muchová dvakrát sebrala podání a duel ukončila.
O postup do čtvrtfinále si Muchová zahraje s Plíškovou. S bývalou světovou jedničkou, která vinou dlouhé zdravotní pauzy klesla až do páté stovky žebříčku, má bilanci dvě výhry a jedna porážka.
Nosková do první sady vstoupila brejkem, ale pak třikrát ztratila servis a Gračovová se ujala vedení. Ve druhé sadě si jednadvacetiletá Češka vypracovala náskok 5:1 a vynutila si třetí set. V něm neudržela náskok 3:1 a zápas ztratila poté, co za stavu 5:6 přišla o podání.
Siniaková úvodní set ztratila poté, co dvakrát přišla o podání. Stejně si vedla i ve druhé sadě, ale tentokrát dokázala sama využít tři brejky. Ve třetím setu sice Siniaková vymazala ztrátu 1:3, ale závěr patřil Osoriové, která rozhodla třemi body za sebou.
Tenisový turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Muchová (14-ČR) - Valentová (ČR) 6:1, 6:4, Osoriová (Kol.) - Siniaková (ČR) 6:2, 5:7, 6:3, Šwiateková (1-Pol.) - Tjenová (Indon.) 6:0, 6:3, Svitolinová (7-Ukr.) - Jastremská (Ukr.) 6:1, 6:4, Gračovová (Fr.) - Nosková (9-ČR) 6:2, 2:6, 7:5, Cocciarettová (It.) - Gauffová (4-USA) 6:4, 6:2, Sakkariová (Řec.) - Paoliniová (6-It.) 6:4, 6:2, Ostapenková (Lot.) - Alexandrovová (8-Rus.) 6:4, 6:2, Mboková (10-Kan.) - Zvonarevová (Rus.) 6:4, 6:4, Kasatkinová (Austr.) - Mertensová (16-Belg.) 6:4, 6:0, Liová (USA) - Frechová (Pol.) 6:3, 6:4.
Arabská série na CANAL+ Sport
Tenisová karavana se stěhuje na Blízký východ a fanoušci WTA mohou v únoru sledovat přímé přenosy z turnajů v Abú Zabí, Dauhá a Dubaji na CANAL+ Sport 2 a 3. Všechny pětistovky a tisícovky, všechny zápasy českých a slovenských tenistek v přímých přenosech.